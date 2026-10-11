Сделка между США и РФ по дизельному топливу: в Конгрессе США пытаются заблокировать решение Трампа

Члены Конгресса США планируют внести двухпартийный законопроект, направленный на полное запрещение закупок нефтепродуктов у Российской Федерации.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп разрешил РФ торговать дизельным топливом на международном рынке. На этом фоне республиканец Брайан Фицпатрик заявил в социальной сети X о намерении вынести на рассмотрение документ о запрете закупок.

Сообщается, что законопроект будет называться "Ronald Reagan Peace Through Strength Act" (Закон имени Рональда Рейгана про мир через силу). Документ планируется вынести на рассмотрение палаты в рамках процедуры упрощенного рассмотрения.

Пост Фицпатрика Фото: Скриншот

Речь идет о парламентском механизме в Палате представителей, который позволяет вынести законопроект на общее голосование в обход профильного комитета и руководства палаты, включая спикера. Для этого необходимо собрать не менее 218 подписей конгрессменов.

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Пост Мерковски Фото: Скриншот

Фитцпатрик также поделился сообщением старшей сенаторши США от штата Аляска Лизы Энн Мерковски, в котором говорится, что несколько недель назад Конгресс США подавляющим большинством голосов принял закон об ужесточении санкций и тарифов в отношении России.

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"Президент должен был бы использовать эти полномочия, вместо того чтобы позволять России экспортировать дизельное топливо, получать доходы и продолжать свою катастрофическую войну в Украине. Мы можем обсудить возвращение России на глобальные энергетические рынки, когда война закончится, но пока нам нужно перекрыть всё, что её подпитывает", — подчеркнула Мерковская

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разрешает РФ поставлять дизельное топливо на мировой рынок.

Фокус также сообщал, что первый танкер с российским дизельным топливом прибудет к берегам США менее чем через 24 часа после объявления о заключении соглашения.