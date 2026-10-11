Угода США та РФ по дизелю: у Конгресі США намагаються заблокувати рішення Трампа

Члени Конгресу США планують внести двопартійний законопроєкт, направлений на повне блокування закупівлі нафтопродуктів у Російської Федерації.

Кількома днями раніше президент США Дональд Трамп дозволив РФ торгувати дизелем на міжнародному ринку. На тлі цього республіканець Браян Фіцпатрік заявив у соцмережі X про намір винести на розгляд документ про заборону закупівель.

Повідомляється, що законопроєкт буде називатися Ronald Reagan Peace Through Strength Act (Закон імені Рональда Рейгана про мир через силу). Документ планують винести на розгляд палати через процедуру розрядки.

Пост Фіцпатріка Фото: Скриншот

Йдеться про парламентський механізм у Палаті представників, який дозволяє винести законопроєкт на загальне голосування в обхід профільного комітету та керівництва палати, включно зі спікером. Для цього потрібно зібрати щонайменше 218 підписів конгресменів.

Видео дня

Пост Мерковскі Фото: Скриншот

Фіцпатрік також поділився дописом старшої сенаторки США від штату Аляска Ліза Енн Мерковскі, у якому сказано, що кілька тижнів тому Конгрес США переважною більшістю голосів ухвалив законодавство про посилення санкцій та тарифів проти Росії.

Важливо

"Україна буде готова": Зеленський назвав умову припинення ударів по російських НПЗ

"Президент мав би використовувати ці повноваження, замість того, щоб дозволяти Росії експортувати дизель, отримувати доходи та продовжувати свою катастрофічну війну в Україні. Ми можемо обговорити повернення Росії на глобальні енергетичні ринки, коли війна закінчиться, але тим часом нам потрібно відрізати все, що її підживлює", — наголосила Мерковскію

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що дозволяє РФ постачати дизельне пальне на світовому ринку.

Фокус також повідомляв, що перший танкер із російським дизелем прибуде до берегів США менш ніж через 24 години з моменту оголошення угоди.