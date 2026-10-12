"Фінансування війни Путіна": сенатори США звинуватили Трампа в порушенні закону через угоду про дизель

Сенатори-республіканці та сенатори-демократи США оголосили, що угода президента Дональда Трампа із Росією щодо імпорту дизельного пального суперечить американському законодавству. Главу Білого дому звинуватили у тому, що це рішення було прийняте без законодавчого обґрунтування.

Сенатори від обидвох партій заявили, що Трамп своїм рішенням порушив закон, який забороняє імпорт енергоносіїв доти, доки Росія не припинить свою агресію проти України. Про це пише агентство Reuters.

"Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв у 2022 році, щоб запобігти фінансуванню з американських доларів жорстокої війни Путіна проти України", — йдеться у заяві семи сенаторів.

Представники Республіканської та Демократичної партії також повідомили, що адміністрація Трампа не проконсультувалася з Конгресом США і не надала жодних пояснень щодо свого рішення. За їхніми словами, саме це команда чинного президента мала зробити, перш ніж домовлятися про імпорт російського дизеля.

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Заяву підписали семеро сенаторів — сенатори-республіканці Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс та Джон Кертіс, а також сенатори-демократи Жанна Шахін, Річард Блюменталь та Рон Вайден. Її повний текст виклали у соцмережі X.

Видання також пише, що перед цим у неділю, 11 жовтня, сенатор Тілліс заявив, що угода щодо дизельного палива "може бути незаконною та становитиме загрозу для життя американців".

Реакція адміністрації Трампа

Водночас представники команди президента продовжують захищати угоду. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю Fox News, що адміністрація продовжить виконання угоди, а також назвав її "вигідною" для американського народу, оскільки вона нібито вже спричинила "зниження цін".

"Ми зробимо це, використовуючи всі наявні в нас законні повноваження. Тож, знаєте, будь-хто в Конгресі, хто каже, що це старий законопроєкт чи чинний закон Ліндсі Грема, забороняє нам це робити, помиляється", — пояснив Бессент.

Міністр фінансів США також звинуватив європейських лідерів у "лицемірстві", оскільки вони, попри критику рішення Трампа, "не можуть відмовитися від російської енергії", пише CNN.

Перед цим члени Конгресу США повідомили, що планують внести двопартійний законопроєкт, направлений на повне блокування закупівлі нафтопродуктів у Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про неприпустимість використання України як ширми, коментуючи угоду про імпорт російського дизеля.