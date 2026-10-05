Беларусь отправила в США первую партию удобрений после послабления санкций, — FT

В марте 2026 года Вашингтон снял санкции с "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалия", которые производят калийные удобрения. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты теперь будут покупать удобрения в Беларуси, а не в Канаде.

Спустя полгода после снятия санкций с этих предприятий первая за последние четыре года партия удобрений отправилась в США, сообщает Financial Times.

По данным ценового агентства Argus, 15 сентября "Белорусская калийная компания" отгрузила 30 000 тонн гранулированного хлористого калия (MOP) на судно, зарегистрированное на Маршалловых островах, в российском порту Бронка (Санкт-Петербург).

Согласно данным системы отслеживания судов товарно-сырьевой платформы Kpler, разгрузка судна в порту Нового Орлеана (штат Луизиана) запланирована на 14 октября.

В период с 2017 по 2021 год из Беларуси в США ежегодно экспортировалось в среднем 635 000 тонн калийных удобрений. Однако после жесткого подавления протестов против режима Александра Лукашенко в 2020 году США ввели санкции против калийной промышленности республики.

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Послабление санкций США против Беларуси: что известно

Послабление санкций началось в декабре прошлого года: Вашингтон пошел на это в обмен на освобождение политических заключенных.

После того, как Трамп заявил о "минеральной" сделке с Беларусью, Лукашенко парировал, что не сможет обеспечить запрос США на удобрения в полнм объеме.

Однако обозреватели пришли к выводу, что дело было не в нехватке продукции, а в перекрытом странами Балтии пути транзита. Санкции ЕС запрещают Беларуси использовать литовский порт Клайпеда — кратчайший путь к морю, — из-за чего приходится отправлять грузы более дорогим и длинным маршрутом через Россию.

Доступность удобрений на мировом рынке существенно снизилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, который практически заблокировал Ормузский пролив.

Кроме того, Штаты развернулись в сторону Беларуси на фоне торговой войны с Канадой, которая была основным поставщиком удобрений в США.

В свою очередь аналитики скептически оценивают способность Беларуси в ближайшем будущем существенно нарастить экспорт в США или конкурировать с канадскими ценами.

"Основная причина заключения Трампом крупной сделки по калийным удобрениям — желание успокоить свой электорат в преддверии промежуточных выборов, а также задобрить белорусскую сторону, — считает Балаж Ярабик, партнер аналитической компании R Politik.

Напомним, Лукашенко раскрыл подробности споров с Путиным.

Также сообщалось, что США готовы разморозить белорусские активы.