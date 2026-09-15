США готовы разморозить белорусские активы: заявление спецпосланника Коула (видео)

Дипломатический диалог между Вашингтоном и Минском набирает обороты. Американский специальный посланник заявил о намерении разморозить белорусские активы, а сам Лукашенко продемонстрировал готовность обсуждать с США целый ряд вопросов.

Соединённые Штаты готовы разморозить замороженные средства Беларуси. Об этом заявил специальный посланник США по Беларуси Джон Коул в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Минске, сообщает "БелТА".

По словам Коула, эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Американская сторона уже обратилась в банк с соответствующей просьбой и в настоящее время разрабатывает механизм реализации этого процесса. Согласно источнику, как только поступит конкретный ответ от финансового учреждения, об этом будет сообщено дополнительно.

Еще до начала встречи Лукашенко отметил, что готов к заключению соглашений по широкому кругу вопросов. Он напомнил, что США уже сняли санкции с ряда белорусских предприятий и готовы продолжать этот процесс. Белорусский лидер также предложил обсудить возобновление работы посольств, вопросы ядерных материалов и возможные закупки калийных удобрений.

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Стоит отметить, что в марте 2026 года в отношениях двух стран произошли значительные дипломатические и финансовые сдвиги. В результате переговоров Лукашенко со спецпосланником Коулом и освобождения группы политзаключённых Соединённые Штаты пошли на существенные уступки.

В частности, Министерство финансов США (OFAC) официально отменило санкции и исключило из черных списков "Белинвестбанк", "Банк развития Республики Беларусь" и Министерство финансов Беларуси.

Напомним, что с 2022 года белорусские государственные и коммерческие банки столкнулись с жесткими ограничениями из-за поддержки полномасштабного вторжения России в Украину. Еще весной 2022 года Министерство иностранных дел Японии заморозило активы трех крупных финансовых учреждений — "Белагропромбанка", банка "Дабрабут" и "Банка развития". Помимо секторальных санкций со стороны ЕС и США, ряд белорусских банков был отключен от международной платежной системы SWIFT.

Ранее сообщалось, что в целом под новые ограничения попали 23 физических и 21 юридическое лицо, в числе которых — "Белорускаялий", НОК Беларуси и "Абсолютбанк".