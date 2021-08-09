Байден расширил санкции против Беларуси. Его поддержали Канада и Великобритания

Всего под новые ограничения попали 23 физических и 21 юридическое лицо. Среди них – "Беларуськалий", НОК Беларуси и Абсолютбанк.

Президент США Джо Байден подписал указ, расширяющий введенные ранее санкции в отношении Беларуси.

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В своем указе он отметил, что год назад люди Беларуси стремились сделать так, чтобы их голоса были услышаны, они хотели сформировать свое собственное будущее с помощью выборов.

"Вместо того, чтобы уважать ясную волю белорусского народа, режим Лукашенко совершил фальсификацию выборов, за которой последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия, – пишет президент США. – Вредоносная деятельность белорусского режима и многолетние злоупотребления… представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Санкции введены в отношении лиц, работающих в определенных секторах экономики Беларуси: оборона, безопасность, энергетика, производство хлорида калия (поташа) и табачных изделий, строительство, транспорт или "любой другой сектор экономики Беларуси, который может быть определен министром финансов после консультации с государственным секретарем", говорится в указе президента.

Министерство финансов США сообщило, что санкции вводятся против:

предприятия "Беларуськалий", которое является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений и "источником незаконного богатства режима";

Белорусского Национального олимпийского комитета, который обвиняется в отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, и которому Международный олимпийский комитет публично объявил выговор за его неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий;

видных бизнесменов, поддерживающих режим Лукашенко, а также 15 компаний, с которыми они связаны, включая Абсолютбанк;

субъектов, работающих в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Беларуси.

Всего под санкции попали 23 физических лиц и 21 юрлицо.

[ + – ] Источник: NEXTA

"Соединенные Штаты приветствуют скоординированные шаги, предпринятые сегодня Соединенным Королевством и Канадой против режима Лукашенко, и меры, объявленные Европейским союзом 24 июня", – говорится в письме Байдена руководителям Конгресса США.

Канада анонсировала новый пакет экономических санкций против Беларуси в связи с "грубым и систематическим нарушением прав человека в стране".

В заявлении правительства говорится, что секторальные санкции коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Беларуси. С помощью новых мер Канада рассчитывает ограничить деятельность ключевых секторов белорусской экономики и "свести к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам"

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС согласовали новые санкции против Беларуси. Предварительно одобрили запрет на экспорт в Беларусь телекоммуникационного оборудования, которое может быть использовано для шпионажа, и на импорт калийных удобрений, более жесткое эмбарго на поставки оружия, включая охотничьи ружья, и ограничения на закупку табачных изделий и нефтепродуктов.

Новые санкции ЕС коснутся 71 человека и 7 организаций. Под ограничения, по данным журналистов, попадут судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, члены парламента, правительства и правоохранительных органов, а также приближенные к властям Беларуси бизнесмены.