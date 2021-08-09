Байден розширив санкції проти Білорусі. Його підтримали Канада і Великобританія

Всього під нові обмеження потрапили 23 фізичних та 21 юридична особа. Серед них — "Білоруськалій", НОК Білорусі та Абсолютбанк.

Президент США Джо Байден підписав указ, яким розширено введені раніше санкції щодо Білорусі.

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У своєму указі він зазначив, що рік тому люди Білорусі прагнули зробити так, щоб їхні голоси були почуті, вони хотіли сформувати своє власне майбутнє за допомогою виборів.

"Замість того, щоб поважати ясну волю білоруського народу, режим Лукашенка здійснив фальсифікацію виборів, за якою послідувала жорстока кампанія репресій для придушення інакомислення, — пише президент США. — Шкідлива діяльність білоруського режиму та багаторічні зловживання... являють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Санкції введено стосовно осіб, які працюють у певних секторах економіки Білорусі: оборона, безпека, енергетика, виробництво хлориду калію (поташу) і тютюнових виробів, будівництво, транспорт або "будь-який інший сектор економіки Білорусі, який може бути визначений міністром фінансів після консультації з державним секретарем", йдеться в указі президента.

Міністерство фінансів США повідомило, що санкції вводяться проти:

підприємства "Білоруськалій", яке є одним з найбільших державних підприємств Білорусі, одним з найбільших світових виробників калійних добрив і "джерелом незаконного багатства режиму";

Білоруського Національного олімпійського комітету, який звинувачується у відмиванні грошей, ухилянні від санкцій і обході візових заборон, і якому Міжнародний олімпійський комітет публічно оголосив догану за його нездатність захистити білоруських спортсменів від політичної дискримінації та репресій;

видних бізнесменів, які підтримують режим Лукашенка, а також 15 компаній, з якими вони пов'язані, включаючи Абсолютбанк;

суб'єктів, що працюють в тютюновій, будівельній, енергетичній і транспортній галузях економіки Білорусі.

Всього під санкції потрапили 23 фізичних осіб і 21 юрособа.

[ + – ] Джерело: NEXTA

"Сполучені Штати вітають скоординовані кроки, зроблені сьогодні Сполученим Королівством та Канадою проти режиму Лукашенка, і заходи, оголошені Європейським союзом 24 червня", — йдеться в листі Байдена керівникам Конгресу США.

Канада анонсувала новий пакет економічних санкцій проти Білорусі через "грубі та систематичні порушення прав людини в країні".

У заяві уряду йдеться, що секторальні санкції торкнуться, зокрема, нафтопродуктів і продукції калійної промисловості Білорусі. За допомогою нових заходів Канада розраховує обмежити діяльність ключових секторів білоруської економіки і "звести до мінімуму доступ білоруських державних суб'єктів до міжнародних фінансів"

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС узгодили нові санкції проти Білорусі. Попередньо схвалили заборону на експорт до Білорусі телекомунікаційного обладнання, яке може бути використане для шпигунства, і на імпорт калійних добрив, більш жорстке ембарго на поставки зброї, включаючи мисливські рушниці, і обмеження на закупівлю тютюнових виробів і нафтопродуктів.

Нові санкції ЄС торкнуться 71 людини і 7 організацій. Під обмеження, за даними журналістів, потраплять судді і прокурори, які брали участь у винесенні вироків учасникам протесту, члени парламенту, уряду і правоохоронних органів, а також наближені до влади Білорусі бізнесмени.