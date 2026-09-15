США готові розморозити білоруські активи: заява спецпосланника Коула (відео)

Дипломатичний діалог між Вашингтоном та Мінськом набирає обертів. Американський спецпосланник заявив про намір розморозити білоруські активи, а сам Лукашенко продемонстрував готовність обговорювати з США цілий спектр питань.

Сполучені Штати готові розморозити заморожені кошти Білорусі. Про це заявив спецпосланник США по Білорусі Джон Коул під час переговорів з Олександром Лукашенком у Мінську, повідомляє "БелТа".

За словами Коула, ці гроші мають бути розморожені та повернуті. Американська сторона вже звернулася до банку з відповідним проханням і наразі розробляє механізм реалізації цього процесу. Згідно з джерелом, як тільки надійде конкретна відповідь від фінансової установи, про це буде повідомлено додатково.

Ще до початку зустрічі Лукашенко зазначив, що готовий до угод із широкого кола питань. Він нагадав, що США вже зняли санкції з ряду білоруських підприємств і готові продовжувати цей процес. Білоруський лідер також запропонував обговорити відновлення роботи посольств, питання ядерних матеріалів та можливі закупівлі калійних добрив.

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Варто зазначити, що у березні 2026 року відбулися значні дипломатичні та фінансові зрушення у відносинах двох країн. Внаслідок переговорів Лукашенка зі спецпосланником Коулом та звільнення групи політв'язнів Сполучені Штати пішли на суттєві поступки.

Зокрема, Міністерство фінансів США (OFAC) офіційно скасувало санкції та виключило з чорних списків "Белінвестбанк", "Банк розвитку Республіки Білорусь" та Міністерство фінансів Білорусі.

Нагадаємо, що з 2022 року білоруські державні та комерційні банки зіткнулися з жорсткими обмеженнями через підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще навесні 2022-го Міністерство закордонних справ Японії заморозило активи трьох великих фінансових установ – "Білагропромбанку", банку "Дабрабут" та "Банку розвитку". Окрім секторальних санкцій з боку ЄС та США, низку білоруських банків було відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Раніше повідомлялося, що загалом під нові обмеження потрапили 23 фізичні та 21 юридична особа, серед яких – "Білоруськалій", НОК Білорусі та Абсолютбанк.