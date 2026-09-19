"Кто из нас больше диктатор": Лукашенко раскрыл подробности споров с Путиным

Лукашенко не может решить с Путиным, кто из них больший тиран. Главы двух союзных государств якобы часто вступают в дискуссии, пытаясь выяснить данный вопрос.

Самопровозглашенный президент Беларуси часто ведет дебаты с главой Кремля, кто из них на самом деле "больший диктатор". Об этом, как сообщает государственное информагенство "Белта", Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме.

При этом этом политик отметил, что подобные споры с Путиным он ведет не всерьез.

"Мы часто в шутку с Владимиром Владимировичем Путиным спорим, кто из нас больше диктатор", — признался Лукашенко.

Он заявил, что к власти его якобы привел народ.

"Никогда не верьте тому, что "Лукашенко удерживает власть посиневшими руками", — отметил он, добавив, что "уже наелся этой власти дальше некуда".

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72-летний политик отметил, что его уход в отставку зависит только от преемника, способного "взять" и "удержать" страну.

"Если способны — завтра приступайте", — заявил молодежи Лукашенко, который уже 28 лет бессменно пребывает на посту главы государства.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война США и Израиля против Ирана показала, что в Америке якобы нет демократии, а лишь диктатура.

Также Фокус писал, что Лукашенко предложил отправлять в армию на границе с Украиной людей, не желающих работать в поле на уборке урожая. При этом он подчеркивал, что исключений для тунеядцев быть не должно, не взирая на должности.