Лукашенко предложил отправлять на границу с Украиной тех, кто не хочет работать в поле

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко предложил отправлять в армию тех, кто не хочет работать на сборе урожая.

Об этом он заявил на селекторном совещании по уборочной кампании, сообщает "Пул первого".

"Ну, чего мы наручники будем при таком дефиците кадров надевать? Попросите Хренина (Виктор Хренин — министр обороны РБ, — прим. ред), поручение мое ему передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, Силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе", — заявил он.

Политик сразу же уточнил, что Беларусь ни на кого нападать не собирается, а "обеспечивает свою безопасность".

По мнению Лукашенко, условия для "тунеядцев" там, куда он их отправляет, не райские:

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"Нелегко: комарики, мухи, мошки, и прочее. Вот туда их, в армию, обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет — и туда, в распоряжение ССО. Всех туда, кто не выполнит поручение".

При этом он подчеркивает, что исключений в "перевоспитании" быть не должно.

"Любой: в правительстве, облисполкоме, райисполкоме, — в хозяйство: на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить – будешь помощником. Будешь подносить снаряды. Любое неисполнение – в армию! Пусть там служит! В лесу будет сидеть! Нам там тоже кадры нужны! Пускай в период уборки там послужит и чиновник, и тот, кто не хочет работать", — сказал, как отрезал, Лукашенко.

Напомним, 3 июня Беларусь заявила о вступлении в войну на стороне РФ.

Спустя несколько дней Лукашенко объяснил военным, что не желает отправлять их на войну, поскольку является очень миролюбивым человеком. В то же время чиновник заверил, что будет отвечать, если на него нападут "наследники третьего рейха". Заявление прозвучало после поездки в Москву и Пекин и по истечении срока ультиматума Украины.