Лукашенко запропонував відправляти на кордон з Україною тих, хто не хоче працювати в полі

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко запропонував відправляти до армії тих, хто не хоче працювати на збиранні врожаю.

Про це він заявив на селекторній нараді щодо жнив, повідомляє "Пул першого".

"Ну, навіщо нам надягати наручники за такого дефіциту кадрів? Попросіть Хреніна (Віктор Хренін — міністр оборони РБ, — прим. ред.), передайте йому моє доручення: усіх, хто не вміє працювати, — до армії та на південний кордон. У ліс. Ось там наші хлопці, Сили спеціальних операцій, за моїм наказом розкидані вздовж українського кордону", — заявив він.

Політик одразу ж уточнив, що Білорусь не має наміру нападати на когось, а "забезпечує свою безпеку".

На думку Лукашенка, умови для "дармоїдів" там, куди він їх відправляє, аж ніяк не райські:

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"Нелегко: комарики, мухи, мошки та інше. Ось туди їх, в армію, звичайними солдатами. Тиждень підготовки, гранатомет, кулемет — і туди, у розпорядження ССО. Усіх туди, хто не виконає доручення".

При цьому він наголошує, що у "перевихованні" не повинно бути винятків.

"Будь-хто: в уряді, облвиконкомі, райвиконкомі, — на господарство: на трактор, вертоліт, літак, на комбайн. Не вмієш гайки закручувати — будеш помічником. Подаватимеш снаряди. Будь-яке невиконання — до армії! Нехай там служить! У лісі сидітиме! Нам там теж потрібні кадри! Нехай у період збору врожаю там послужить і посадовець, і той, хто не хоче працювати", — сказав, немов відрубав, Лукашенко.

Нагадаємо, 3 червня Білорусь оголосила про вступ у війну на боці РФ.

Через кілька днів Лукашенко пояснив військовим, що не бажає відправляти їх на війну, оскільки є дуже миролюбною людиною. Водночас чиновник запевнив, що дасть відсіч, якщо на нього нападуть "нащадки Третього рейху". Заява пролунала після поїздки до Москви та Пекіна і після закінчення терміну ультиматуму України.