"Висока ймовірність": у Білорусі не виключають, що вступлять у війну разом із Росією

Віктор Хренін, міністр оборони Білорусі вважає, що ризик збройного конфлікту Росії та Білорусі із Заходом досяг вкрай високого рівня.

Про це Хренін повідомив на засіданні Ради міністрів оборони країн — учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві. Хто ще був на зустрічі, крім російської сторони, Хренін не сказав.

Зате він попередив, що таке протистояння здатне швидко перерости в глобальну війну.

"Оцінюючи ситуацію, що склалася у Східноєвропейському регіоні, констатуємо, що ймовірність розв'язання воєнного конфлікту щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь, які входять до ОДКБ, як і можливість його подальшої трансформації з регіонального на глобальний, є вкрай високою", — сказав Хренін на засіданні Ради міністрів оборони країн ОДКБ у Москві.

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За його словами, Білорусь і Росія розглядають нарощування сил НАТО біля своїх кордонів як підготовку до можливого зіткнення. Він зазначив, що в Польщі та країнах Балтії зараз розміщено приблизно 21 тисячу військовослужбовців альянсу, і водночас ці держави домагаються збільшення американського контингенту.

Хренін також заявив, що НАТО регулярно відпрацьовує перекидання військ до своїх східних кордонів і наступальні операції проти Росії та Білорусі. На його думку, рекордні військові витрати країн блоку, що перевищили 1,6 трлн доларів на рік, свідчать про підготовку до збройного протистояння. До якого Білорусь нібито готова.

"Ми здатні не тільки забезпечити належну відповідь на сучасні виклики та загрози, а й стати рушійною силою процесу формування нової архітектури міжнародної безпеки, запит на яку назрів у Євразії", — повідомив Хренін.

Нагадаємо, 26 травня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді попередив Олександра Лукашенка, що в разі агресії з боку Білорусі Київ має підготовлений план із 500 цілей. Ці цілі на території Білорусі, за словами військового, можуть бути атаковані Україною.

При цьому Олександр Лукашенко заявив, що він теж знає про "важливу мету" в Україні, але при цьому повідомив, що воювати проти України не планує.