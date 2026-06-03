"Высокая вероятность": в Беларуси не исключают, что вступят в войну вместе с Россией

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси считает, что риск вооруженного конфликта России и Беларуси с Западом достиг крайне высокого уровня.

Об этом Хренин сообщил на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Кто еще был на встрече, кроме российской стороны, Хренин не сказал.

Зато он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.

"Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока", — сказал Хренин на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ в Москве.

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По его словам, Беларусь и Россия рассматривают наращивание сил НАТО у своих границ как подготовку к возможному столкновению. Он отметил, что в Польше и странах Балтии сейчас размещены около 21 тысячи военнослужащих альянса, и одновременно эти государства добиваются увеличения американского контингента.

Хренин также заявил, что НАТО регулярно отрабатывает переброску войск к своим восточным границам и наступательные операции против России и Беларуси. По его мнению, рекордные военные расходы стран блока, превысившие 1,6 трлн долларов в год, свидетельствуют о подготовке к вооруженному противостоянию. К которому Беларусь якобы готова.

"Мы способны не только обеспечить надлежащий ответ на современные вызовы и угрозы, но и стать движущей силой процесса формирования новой архитектуры международной безопасности, запрос на которую назрел в Евразии", — сообщил Хренин.

Напомним, 26 мая командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупредил Александра Лукашенко, что в случае агрессии со стороны Беларуси Киев имеет подготовленный план из 500 целей. Эти цели на территории Беларуси, по словам военного, могут быть атакованы Украиной.

При этом Александр Лукашенко заявил, что он тоже знает про "важную цель" в Украине, но при этом сообщил, что воевать против Украины не планирует.