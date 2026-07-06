"Абсурдная истерия" и война: Лукашенко пожаловался на давление со стороны Украины и Запада

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил военным, что не желает отправлять их на войну, поскольку является очень миролюбивым человеком. В то же время чиновник заверил, что будет отвечать, если на него нападут "наследники третьего рейха". Заявление прозвучало после поездки в Москву и Пекин и по истечении срока ультиматума Украины.

Лукашенко высказался об участии Беларуси в войне во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений, сообщило государственное белорусское СМИ "Белта". Чиновник успокоил выпускников и сказал, что пока не планирует отправлять их на войну, поскольку белорусы — "мирный народ". После этого он упомянул о гибридных войнах, сделал экскурс в противостояние с гитлеровской Германией и заявил, что может вступить в войну, если его втянет "рейх". Лукашенко не уточнил, какие именно силы он имеет в виду под "третьим рейхом", но при этом пожаловался на экономическое и политическое давление со стороны Запада.

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СМИ опубликовало двухминутный фрагмент выступления Лукашенко. Сначала он упомянул о ЕС и НАТО, которые наращивают производство ударно-наступательного вооружения. Затем он сказал, что европейцы раздувают "абсурдную истерию" о наступлении с востока. Далее он назвал единственную горячую точку на карте Европы — Украину — и заявил, что идет гибридная война. Одна сторона этой гибридной войны, которая уже продолжается, — это "экономическое, политическое и информационное давление". Вторая сторона — "активный шпионаж и провокации на наших южных рубежах".

В заключение Лукашенко подытожил, что "война нам не нужна" и что "никто вас [выпускников военных вузов] на эту бойню отправлять не будет". Впрочем, во время выступления главы Беларуси также прозвучал тезис о том, что он не хочет войны, но "международная партия" не хочет мирного решения проблемы в Украине.

Наступление из Беларуси — подробности

Отметим, что в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь готовится вступить в войну на стороне РФ, в связи с чем возникла новая угроза для пяти украинских областей. Впоследствии глава государства опубликовал данные разведки о строительстве мостов, развязок и военной инфраструктуры у границ Украины. Зеленский предупредил, что не допустит нового вторжения с севера, и заявил, что будет нанесен превентивный удар. Кроме того, тогда же появился аналитический отчет белорусской оппозиции, в котором говорилось о подготовке Минска к войне, начиная с 2022 года.

Между тем в июле появилась публикация в западном СМИ The Telegraph, в которой речь шла о нападении на Польшу. Согласно данным источников, РФ планировала гибридное, дронное или полномасштабное вторжение со стороны Польши и Калининградской области.

23 июня российский диктатор Путин выступил с одним из своих публичных заявлений, и это также произошло во время церемонии вручения дипломов выпускникам высших военных учебных заведений. Чиновник заверил, что не планирует заканчивать войну в Украине, и обвинил Киев в "разжигании конфликтов в РФ".

Напоминаем, что 3 июня Беларусь заявила о вступлении в войну на стороне РФ.