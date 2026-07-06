"Абсурдна істерія" та війна: Лукашенко поскаржився про тиск з боку України та Заходу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив військовим, що не бажає відправляти їх на війну, оскільки є дуже миролюбним. Водночас посадовець запевни, що буде відповідати, якщо на нього нападуть "спадкоємці третього рейху". Заява пролунала після поїздки у Москву та Пекін та після завершення ультиматуму України.

Лукашенко висловився щодо участі Білорусі у війні під час зустрічі з випусканими вищих військових навчальних закладів, повідомило державне білоруське медіа "Белта". Посадовець заспокоїв випускників і сказав, що поки не планує відправляти їх на війну, оскільки білоруси це "мирний народ". Після цього він згадав про гібридні війни, зробив екскурс у протистояння з гітлерівською Німеччиною і заявив, що може долучитись до війни, якщо його втягне "рейх". Лукашенко не уточнив, які саме сили має на увазі під "третім рейхом", але при цьому поскаржився на економічний та політичний тиск з Заходу.

Медіа опублікувало двохвилинний фрагмент виступу Лукашенка. Спершу він згадав про ЄС та НАТО, які нарощуються виготовлення ударно-наступального озброєння. Потім сказав, що європейці поширюють "абсурдну істерію" про наступ зі сходу. Далі він назвав єдину гарячу точку на карті Європи — Україну і заявив, що відбувається гібридна війна. Одна стороні цієї гібридної війни, яка вже триває, — це "економічний, політичний та інформаційний пресинг". Друга сторона — "активний шпіонаж та провокації на наших південних рубежах".

Відео дня

Врешті Лукашенко підсумував, що "війна нам не потрібна" і що "ніхто вас [випускників військових вишів] на цю бойню посилати не буде". Втім, під час виступу очільника Білорусі також пролунала теза про те, що він не хоче війни, але "міжнародна партія" не хоче мирного розв'язання проблеми в Україні.

Наступ з Білорусі — деталі

Зазначимо, у травні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь готується вступити у війну на боці РФ і тому виникла нова загроза для п'яти українських областей. Згодом глава держави опублікував дані розвідки про будівництво мостів, розв'язок та військової інфраструктури біля кордонів України. Зеленський попередив, що не допустить нового вторгнення з півночі й заявив, що буде превентивний удар. Крім того, тоді ж з'явився аналітичний звіт білоруської опозиції, у якому ішлося про підготовку Мінська до війни, починаючи з 2022 року.

Тим часом у липні з'явилась публікація західного медіа The Telegraph, у якому ішлося про напад на Польщу. Згідно з даними джерел, РФ планувала гібридне, чи дронове, чи повноцінне вторгнення з боку Польщі та Калінінградської області.

Російський диктатор Путін 23 червня зробив одну зі своїх публічних заяв, і це також відбулось під час випуску випускників вищих військових навчальних закладів. Посадовець запевни, що не планує завершувати війну в Україні, і звинуватив Київ у "розхитуванні конфліктів у РФ".

Нагадуємо, 3 червня у Білорусі висловились щодо вступу у війну на боці РФ.