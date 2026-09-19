"Хто з нас більший диктатор": Лукашенко розповів подробиці суперечок із Путіним

Лукашенко не може визначитися з Путіним, хто з них більший тиран. Глави двох союзних держав нібито часто вступають у суперечки, намагаючись з’ясувати це питання.

Самопроголошений президент Білорусі часто веде суперечки з главою Кремля щодо того, хто з них насправді є "більшим диктатором". Про це, як повідомляє державне інформаційне агентство "Белта", Олександр Лукашенко заявив у своєму виступі на молодіжному форумі.

При цьому політик зазначив, що подібні суперечки з Путіним він веде несерйозно.

"Ми часто жартома сперечаємося з Володимиром Володимировичем Путіним, хто з нас більший диктатор", — зізнався Лукашенко.

Він заявив, що до влади його нібито привів народ.

"Ніколи не вірте тому, що "Лукашенко утримує владу посинілими руками", — зазначив він, додавши, що "вже наївся цієї влади до межі".

Видео дня

72-річний політик зазначив, що його відставка залежить лише від наступника, здатного "взяти" та "утримати" країну.

"Якщо здатні — починайте вже завтра", — заявив молоді Лукашенко, який уже 28 років безперервно обіймає посаду глави держави.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна США та Ізраїлю проти Ірану продемонструвала, що в Америці нібито немає демократії, а є лише диктатура.

Також Фокус писав, що Лукашенко запропонував відправляти до війська на кордоні з Україною тих, хто не бажає працювати в полі під час збору врожаю. При цьому він наголошував, що для дармоїдів не має бути жодних винятків, незалежно від посади.