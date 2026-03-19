США снимают часть санкций с Беларуси: Минск в ответ помилует 250 политзаключенных

США объявили о снятии санкций с двух белорусских банков и Министерства финансов. Также из всех санкционных перечней выведены "Белорусская калийная компания" и "Беларуськалий". На этом фоне в Беларуси заявили о намерении помиловать 250 политзаключенных после соответствующего решения Вашингтона.

В четверг, 19 марта, белорусский диктатор Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со специальным посланником США Джоном Коулом, которая прибыла в Минск, сообщило белорусское пропагандистское агентство БЕЛТА.

Во время встречи стороны обсуждали не только региональные вопросы и войну в Украине, но и ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы санкций и дальнейших решений.

"США снимают санкции с "Белинвестбанка", "Банка развития" и "Министерства финансов"", — заявил спецпосланник США Джон Коул по итогам переговоров.

По его словам, еще во время предыдущего раунда переговоров в декабре 2025 года обсуждалась отмена санкций в отношении белорусского калия, а теперь этот вопрос "окончательно урегулирован".

Из санкционных списков также планируют вывести "Белорусскую калийную компанию" и "Беларуськалий". Журналисты поинтересовались, сколько времени понадобится для практической реализации новых решений и будет ли это сделано сразу.

"Я вас уверяю, что на этот раз это будет значительно быстрее, мы научились это делать быстрее. Перед тем, как посетить Минск с визитом, мы провели расширенные переговоры с Министерством финансов и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций", — подчеркнул Джон Коул.

На этом фоне белорусская сторона заявила о намерении помиловать 250 политзаключенных, что подается как шаг в ответ на решение США по санкциям. Детали реализации этого решения пока не уточняются, однако оно стало частью общего политического контекста переговоров в Минске.

Во время визита спецпосланника США Джона Коула в Минск стороны обсуждали широкий спектр вопросов. Среди которых — экономическое сотрудничество, дипломатические отношения и освобождение политических заключенных. Переговоры проходили во Дворце Независимости и носили комплексный характер.

Параллельно в Беларуси происходит усиление военной активности вблизи границ с Польшей и Украиной, где начали масштабные учения. К маневрам привлечены различные подразделения, что подчеркивает напряженную ситуацию с безопасностью в регионе и демонстрирует готовность Минска к военным сценариям на фоне общей геополитической нестабильности.