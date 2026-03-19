США знімають частину санкцій з Білорусі: Мінськ у відповідь помилує 250 політв'язнів

США оголосили про зняття санкцій із двох білоруських банків і Міністерства фінансів. Також зі всіх санкційних переліків виведено "Білоруську калійну компанію" та "Беларуськалий". На цьому тлі в Білорусі заявили про намір помилувати 250 політв’язнів після відповідного рішення Вашингтона.

У четвер, 19 березня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів переговори з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом, яка прибула до Мінська, повідомило білоруське пропагандистське агентство БЕЛТА.

Під час зустрічі сторони обговорювали не лише регіональні питання та війну в Україні, а й ситуацію на Близькому Сході, а також питання санкцій і подальших рішень.

"США знімають санкції с "Белінвестбанку", "Банку розвитку" і "Міністерства фінансів"", — заявив спецпосланець США Джон Коул за підсумками переговорів.

За його словами, ще під час попереднього раунду переговорів у грудні 2025 року обговорювалося скасування санкцій щодо білоруського калію, а тепер це питання "остаточно врегульовано".

З санкційних списків також планують вивести "Білоруську калійну компанію" та "Білоруськалій". Журналісти поцікавилися, скільки часу знадобиться для практичної реалізації нових рішень і чи буде це зроблено одразу.

"Я вас запевняю, що цього разу це буде значно швидше, Ми навчилися це робити швидше. Перед тим, як відвідати Мінськ з візитом, ми провели розширені переговори з Міністерством фінансів та іншими американськими структурами, які задіяні в застосуванні санкцій", — підкреслив Джон Коул.

На цьому тлі білоруська сторона заявила про намір помилувати 250 політв’язнів, що подається як крок у відповідь на рішення США щодо санкцій. Деталі реалізації цього рішення наразі не уточнюються, однак воно стало частиною загального політичного контексту переговорів у Мінську.

Під час візиту спецпосланця США Джона Коула до Мінська сторони обговорювали широкий спектр питань. Серед яких – економічна співпраця, дипломатичні відносини та звільнення політичних в’язнів. Переговори проходили у Палаці Незалежності й мали комплексний характер.

Паралельно в Білорусі відбувається посилення військової активності поблизу кордонів із Польщею та Україною, де розпочали масштабні навчання. До маневрів залучені різні підрозділи, що підкреслює напружену безпекову ситуацію в регіоні та демонструє готовність Мінська до військових сценаріїв на тлі загальної геополітичної нестабільності.