Мінськ розгорнув військові навчання біля кордонів Польщі й України

У Білорусі стартували масштабні військові навчання із залученням підрозділів Західного оперативного командування, які триватимуть до 25 березня. Водночас фіксується активне переміщення техніки поблизу кордонів Польщі та України.

Міністерство оборони Білорусі 19 березня оголосило про початок комплексних військових навчань на заході країни, повідомило головне державне інформаційне агентство країни БелТА. До маневрів залучені підрозділи Західного оперативного командування. Керівництво навчаннями здійснює начальник Генерального штабу генерал-майор Павло Муравейко.

За офіційною версією Мінська, ці заходи є частиною масштабної перевірки боєготовності армії, яка триває ще з зимового періоду, а основні дії розгортаються на полігонах у Брестській та Мінській областях.

"Вчення має низку особливостей. Так ми проведемо його на полігонах Збройних Сил і ділянках місцевості Брестської та Мінської областей з використанням природних складок місцевості. Ми плануємо відпрацювати підготовку оборонних рубежів та позицій із опорою на вузли опору, ділянки загороджень, при цьому максимально використовувати місцеву промислову та адміністративно-господарську базу", — заявив Павло Муравейко.

Однак навчання проходять на тлі активного переміщення білоруської військової техніки у напрямку польського кордону, що спостерігалося протягом останнього тижня. Муравейко зазначив, що сценарії навчань базуються на актуальній військово-політичній ситуації, а окремий акцент зроблено на сучасних технологіях ведення війни. При цьому він наголосив, що полігони розташовані на значній відстані від державного кордону.

У контексті безпеки ситуація викликає занепокоєння серед міжнародних партнерів України. Зокрема, нещодавно з’являлася інформація про можливі провокації з боку Мінська проти Варшави, повідомляє місцеве видання міста Рівне. Проведення активних навчань у Брестській області, яка межує з Польщею та Україною, традиційно розглядається як демонстрація сили та інструмент політичного тиску з боку білоруського диктаторського режиму, який є сателітом Росії.

"Також планується відпрацювати найсучасніші прийоми застосування військ та засобів поразки: безпілотні літальні апарати, комплекси радіоелектронної боротьби та інформаційного протистояння, ведення контрбатарейної боротьби, стрілянину на великі дальності", — зазначив Павло Муравейко.

Наразі ситуація на північному напрямку залишається під постійним контролем українських сил оборони, а також розвідувальних служб країн НАТО.

Нагадаємо, що СБУ викрила "крота" у Силах безпілотних систем, який працював на російські та білоруські спецслужби. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про типи, кількість і переміщення українських дронів, а також намагався зібрати дані про новітні розробки.

Раніше ми також інформували, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні та країнам НАТО застосуванням ракетного комплексу "Орешник". Він заявив, що у разі загроз Білорусь «має чим відповісти» і закликав інші держави «не лізти», щоб уникнути ескалації.