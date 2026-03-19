Минск развернул военные учения у границ Польши и Украины

В Беларуси стартовали масштабные военные учения с привлечением подразделений Западного оперативного командования, которые продлятся до 25 марта. В то же время фиксируется активное перемещение техники вблизи границ Польши и Украины.

Министерство обороны Беларуси 19 марта объявило о начале комплексных военных учений на западе страны, сообщило главное государственное информационное агентство страны БелТА. К маневрам привлечены подразделения Западного оперативного командования. Руководство учениями осуществляет начальник Генерального штаба генерал-майор Павел Муравейко.

По официальной версии Минска, эти мероприятия являются частью масштабной проверки боеготовности армии, которая продолжается еще с зимнего периода, а основные действия разворачиваются на полигонах в Брестской и Минской областях.

"Учение имеет ряд особенностей. Так мы проведем его на полигонах Вооруженных Сил и участках местности Брестской и Минской областей с использованием естественных складок местности. Мы планируем отработать подготовку оборонительных рубежей и позиций с опорой на узлы сопротивления, участки заграждений, при этом максимально использовать местную промышленную и административно-хозяйственную базу", — заявил Павел Муравейко.

Однако учения проходят на фоне активного перемещения белорусской военной техники в направлении польской границы, что наблюдалось в течение последней недели. Муравейко отметил, что сценарии учений базируются на актуальной военно-политической ситуации, а отдельный акцент сделан на современных технологиях ведения войны. При этом он отметил, что полигоны расположены на значительном расстоянии от государственной границы.

В контексте безопасности ситуация вызывает беспокойство среди международных партнеров Украины. В частности, недавно появлялась информация о возможных провокациях со стороны Минска против Варшавы, сообщает местное издание города Ровно. Проведение активных учений в Брестской области, которая граничит с Польшей и Украиной, традиционно рассматривается как демонстрация силы и инструмент политического давления со стороны белорусского диктаторского режима, который является сателлитом России.

"Также планируется отработать самые современные приемы применения войск и средств поражения: беспилотные летательные аппараты, комплексы радиоэлектронной борьбы и информационного противостояния, ведение контрбатарейной борьбы, стрельбу на большие дальности", — отметил Павел Муравейко.

Сейчас ситуация на северном направлении остается под постоянным контролем украинских сил обороны, а также разведывательных служб стран НАТО.

Напомним, что СБУ разоблачила "крота" в Силах беспилотных систем, который работал на российские и белорусские спецслужбы. По данным следствия, он передавал врагу информацию о типах, количестве и перемещении украинских дронов, а также пытался собрать данные о новейших разработках.

Ранее мы также информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и странам НАТО применением ракетного комплекса "Орешник". Он заявил, что в случае угроз Беларусь "имеет чем ответить" и призвал другие государства "не лезть", чтобы избежать эскалации.