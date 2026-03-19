Сливал РФ и Беларуси данные об украинских дронах: в Силах беспилотных систем разоблачили "двойного крота"

Предатель из подразделения Сил беспилотных систем передавал врагу информацию о направлениях движения, видах и количестве дронов, которые были привлечены к боям в северо-восточном пограничье.

Украинские военные контрразведчики разоблачили и арестовали "двойного агента", который одновременно сливал данные для ФСБ России, а также для разведки пограничной службы Беларуси. Об этом 19 марта сообщила Служба безопасности Украины.

В сообщении говорится, что агентом врага оказался военный из подразделения Сил беспилотных систем. Он действовал в Харьковской области.

"Находясь в должности оператора БпЛА, он "сливал" врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, которые привлечены к боям в северо-восточном пограничье. Далее агент по указанию вражеских спецслужбистов перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении", — говорится в сообщении службы.

Відео дня

На службе фигурант дела собирал информацию о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений ВСУ. Одновременно он накапливал для врага данные о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны.

"После выполнения агентурных задач фигурант надеялся сбежать в РФ через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбисты. Но военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задокументировала подрывную деятельность агента", — говорится в заявлении.

После проведения мероприятий по обеспечению безопасности локаций украинских бойцов, подозреваемый был задержан по месту его пребывания на Харьковщине. У задержанного во время обысков изъято два телефона с доказательствами его работы на спецслужбы РФ и Беларуси.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", — говорится в сообщении.

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

