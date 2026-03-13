СБУ выявила "крота", который готовил удар по Билецкому: что известно

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, готовившего ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса.

Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БпЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области, сообщили в СБУ.

Хотя имени военного не называют, на данный момент Третьим армейским корпусом командует Андрей Билецкий.

По информации Службы, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения.

Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выспрашивать грифованную информацию у коллег по службе.

Одновременно с этим фигурант должен был слить оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел.

