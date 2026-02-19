Спецслужбы РФ готовили ликвидацию известных украинцев: подробности

Молдавская полиция и украинские правоохранительные органы проводят в рамках совместной следственной группы уголовное расследование подготовки к физической ликвидации ряда общественных деятелей Украины.

Оперативные действия прошли утром 19 февраля. Об этом сообщила Генеральная инспекция полиции (ГИП) Молдовы, добавив, что преступниками "руководили российские спецслужбы", пишет News Maker.

По словам генерального инспектора полиции, действия по уголовному преследованию осуществляются, начиная с 06:00, сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и сотрудниками уголовного отдела Национальной следственной инспекции совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке сотрудников полиции бригады "Фульгер" (спецназ Молдовы — ред.).

Действия происходят "в рамках совместной следственной группы, сформированной сотрудниками молдавской полиции и правоохранительных органов Украины, по факту подготовки физической ликвидации ряда общественных деятелей в Украине, преступной деятельности, осуществляемой российскими спецслужбами".

Відео дня

Генеральная инспекция полиции заявила, что предоставит подробную информацию после завершения процессуальных действий.

Украинские силовики пока не комментировали заявление Молдовы.

