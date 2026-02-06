Генерала ГРУ Алексеева хотели убить российские банды: почему Киев не причастен к покушению, — аналитик

Ранение одного из самых влиятельных генералов российской военной разведки выглядит скорее как следствие внутренних разборок в РФ, чем как тщательно спланированная операция украинских спецслужб. По мнению военного аналитика, неудачный характер нападения и отсутствие официальных заявлений из Киева ставят под сомнение обвинения Кремля.

Как пояснил, в комментарии Sky News военный аналитик Майкл Кларк, способ нападения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева резко выбивается из ряда ликвидаций, которые ранее приписывали Украине. По его словам, в подобных операциях обычно применяли взрывные устройства, которые не оставляли шансов на выживание. Именно так в Москве в 2024 году был уничтожен Игорь Кириллов — взрывчатку заложили у входа в его квартиру и спрятали ее в электровелосипеде. Похожий сценарий повторился и позже: в 2025 году Ярослав Москалик и Фанил Сарваров погибли в результате подрыва автомобилей.

Учитывая предыдущие покушения украинцев, история с Алексеевым выглядит довольно нетипично. В частности, в генерала стреляли с расстояния, попали в спину, и он остался жив. Такой результат, по убеждению Кларка, свидетельствует о низком уровне подготовки нападающего и скорее указывает на импульсивную или плохо спланированную атаку, чем на работу профессионального киллера.

Відео дня

Также он отметил, что в условиях войны обе стороны конфликта иногда косвенно стимулируют отдельных лиц к радикальным действиям на территории противника. Не исключено, что кто-то мог действовать под влиянием общей атмосферы или пропаганды. И все же Кларк уверен, что даже в таком случае это не означает непосредственного участия или координации со стороны украинской разведки.

Дополнительные вопросы, по его словам, вызывает и реакция Украины. В предыдущих случаях украинские спецслужбы достаточно быстро комментировали резонансные инциденты в России или намекали на свою причастность. На этот же раз прошли часы, а официальных или неофициальных сигналов так и не появилось.

Отдельное внимание эксперт обратил на масштаб фигуры самого Алексеева. С 2011 года он был первым заместителем руководителя ГРУ и считался одним из ключевых архитекторов российских разведывательных операций. Его карьера охватывала работу в Сирии, участие в войне против Украины, в частности в Мариуполе, а также громкие международные дела — от отравления в Солсбери в 2018 году до обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году.

В то же время деятельность Алексеева тесно переплеталась с частными военными структурами, которые стали важным инструментом российского наступления. Более того, он имел прямые контакты с ЧВК "Вагнер" в период, когда она действовала как полунезависимая сила. Несмотря на формальное подавление этой группировки регулярной армией РФ, в стране до сих пор функционируют другие ЧВК, которые часто действуют автономно и преследуют собственные интересы.

Такие формирования, по словам Кларка, нередко связаны с коррупционными схемами и организованной преступностью. Поэтому нельзя исключать, что у Алексеева было немало врагов внутри самой России — среди криминальных группировок или полулегальных военных структур, с которыми он пересекался в своей работе.

В Sky News также добавили, что, по прогнозам аналитика, в ближайшие дни российские силовые органы, вероятно, объявят о задержании подозреваемого и заявят, что он якобы действовал в интересах Украины. Как отметил Кларк, в таких ситуациях логика Кремля остается неизменной.

Напомним, что 6 февраля в Москве совершили вооруженное нападение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева на 24-м этаже жилого дома на Волоколамском шоссе. Как отмечают в Следственном комитете РФ, неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся с места происшествия.

Стоит заметить, что Алексеев непосредственно координирует деятельность российской переговорной группы, поэтому в ОП предположили, что инцидент может быть попыткой третьей стороны дестабилизировать переговорный процесс.