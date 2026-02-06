Попытка сорвать мирные переговоры: в ОП назвали цель покушения на генерала ГРУ Алексеева
На фоне первых за время полномасштабной войны реальных переговоров о прекращении боевых действий в РФ произошло покушение на одного из ключевых генералов ГРУ. Источники в Офисе президента Украины предполагают, что инцидент может быть попыткой третьей стороны дестабилизировать переговорный процесс.
Об этом сообщает издание "Новости.LIVE" со ссылкой на собеседников в ОП. По словам источников, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло именно в момент, когда он возглавляет российскую группу, ответственную за координацию переговоров с Украиной.
Это совпадение времени, по оценке собеседников, не случайно и свидетельствует о возможной заинтересованности в срыве процесса. В Офисе президента подчеркивают, что любые заявления российской пропаганды об "украинском следе" в нынешних условиях выглядят маловероятными. Для Украины такой шаг был бы контрпродуктивным, ведь любое нарушение переговорного процесса напрямую вредит интересам государства.
Наиболее вероятной версией источники называют действия третьей стороны, заинтересованной в срыве договоренностей. В этом случае покушение было направлено не только против генерала, но и против самого механизма переговоров, который сейчас находится на критической стадии.
Что известно о покушении на Владимира Алексеева
Как пишет российское издание ASTRA, ссылаясь на данные Следственного комитета РФ, в Москве совершили вооруженное нападение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это покушение произошло на 24-м этаже жилого дома на Волоколамском шоссе: неизвестный несколько раз выстрелил в генерала и скрылся с места происшествия. В результате стрельбы Алексеев получил ранение груди и был госпитализирован. Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
По данным источников, генерал получил три ранения и потерял много крови. Более того, этот инцидент произошел в момент, когда Алексеев непосредственно координирует деятельность российской переговорной группы.
Что известно о Владимире Алексееве
Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ и является одной из ключевых фигур российской военно-разведывательной вертикали. Он долгое время курирует деятельность частных военных компаний, в частности ЧВК "Редут" и "Новичок", а также "добровольческих" формирований, задействованных в боевых операциях на территории Украины.
Журналистские расследования связывают Алексеева с подготовкой начального этапа вторжения РФ в Украину и контролем за действиями частных военных структур в зоне боевых действий. В 2023 году во время "восстания Пригожина" он выступал с видеообращением к бойцам ЧВК "Вагнер", призывая отказаться от дальнейших действий, а также участвовал в переговорах с руководителем ЧВК Евгением Пригожиным.
Кроме того, Алексеев находится под международными санкциями, в частности в 2019 году Европейский союз включил его в список лиц, причастных к применению нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери. В 2020 году аналогичные ограничения ввела Великобритания, а еще раньше, в 2016 году, он попал под санкции США из-за вероятного вмешательства России в президентские выборы.
Сейчас Алексеев является заместителем Игоря Костюкова, который возглавляет российскую переговорную группу в ОАЭ, где продолжаются переговоры между РФ, Украиной и США относительно возможного урегулирования войны.
Стоит заметить, что Фокус сегодня сообщал о покушении на Алексеева, и как рассказали его соседи журналистам после выстрелов топофицер упал и лежал, залитый кровью, но был в сознании. Также они пожаловались, что в подъезде не работали камеры наблюдении и в ЖК "Волоколамский" был "проходной двор".
Напомним, что в интервью французскому изданию France Владимир Зеленский рассказал о попытках россиян его убить. По словам президента, враг уже несколько раз осуществляла попытки его ликвидировать, но он к этому "уже привык".