Спроба зірвати мирні переговори: у ОП назвали мету замаху на генерала ГРУ Алексєєва

На тлі перших за час повномасштабної війни реальних переговорів про припинення бойових дій в РФ сталося замах на одного з ключових генералів ГРУ. Джерела в Офісі президента України припускають, що інцидент може бути спробою третьої сторони дестабілізувати переговорний процес.

Про це повідомляє видання "Новини.LIVE" з посиланням на співрозмовників в ОП. За словами джерел, замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва стався саме в момент, коли він очолює російську групу, відповідальну за координацію переговорів із Україною.

Цей збіг часу, за оцінкою співрозмовників, не випадковий і свідчить про можливу зацікавленість у зриві процесу. В Офісі президента підкреслюють, що будь-які заяви російської пропаганди про "український слід" у нинішніх умовах виглядають малоймовірними. Для України такий крок був би контпродуктивним, адже будь-яке порушення переговорного процесу безпосередньо шкодить інтересам держави.

Найбільш вірогідною версією джерела називають дії третьої сторони, зацікавленої у зірванні домовленостей. У цьому випадку замах був спрямований не лише проти генерала, а й проти самого механізму перемовин, який наразі перебуває на критичній стадії.

Що відомо про замах на Володимира Алексєєва

Як пише російське видання ASTRA, посилаючись на дані Слідчого комітету РФ, у Москві скоїли збройний напад на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Цей замах стався на 24-му поверсі житлового будинку на Волоколамському шосе: невідомий кілька разів вистрілив у генерала та зник із місця події. В результаті стрілянини Алексєєв отримав поранення грудей і був госпіталізований. Наразі, за фактом нападу порушено кримінальну справу за статтями про замах на вбивство та незаконний обіг зброї.

За даними джерел, генерал отримав три поранення та втратив багато крові. Ба більше, цей інцидент стався в момент, коли Алексєв безпосередньо координує діяльність російської переговорної групи.

Що відомо про Володимира Алексєєва

Володимир Алексеєв обіймає посаду першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ і є однією з ключових фігур російської військово-розвідувальної вертикалі. Він довгий час курує діяльність приватних військових компаній, зокрема ЧВК "Редут" та "Новичок", а також "добровольчих" формувань, задіяних у бойових операціях на території України.

Журналістські розслідування пов’язують Алексєєва з підготовкою початкового етапу вторгнення РФ в Україну та контролем за діями приватних військових структур у зоні бойових дій. У 2023 році під час "повстання Пригожина" він виступав із відеозверненням до бійців ЧВК "Вагнер", закликаючи відмовитися від подальших дій, а також брав участь у переговорах із керівником ЧВК Євгеном Пригожиним.

Крім того, Алексеєв перебуває під міжнародними санкціями, зокрема у 2019 році Європейський союз включив його до списку осіб, причетних до застосування нервово-паралітичної речовини "Новичок" у Солсбері. У 2020 році аналогічні обмеження запровадила Велика Британія, а ще раніше, у 2016 році, він потрапив під санкції США через ймовірне втручання Росії у президентські вибори.

Наразі Алексєв є заступником Ігоря Костюкова, який очолює російську переговорну групу в ОАЕ, де тривають переговори між РФ, Україною та США щодо можливого врегулювання війни.

Варто зауважити, що Фокус сьогодні повідомляв про замах на Алексєєва, і як розповіли його сусіди журналістам після пострілів топофіцер упав та лежав, залитий кров'ю, але був у свідомості. Також вони поскаржились, що в під'їзді не працювали камери спостереженні і у ЖК "Волоколамський" був "прохідний двір".

Нагадаємо, що в інтерв'ю французькому виданню France Володимир Зеленський розповів про спроби росіян його вбити. За словами президента, ворог вже кілька разів здійснювала спроби його ліквідувати, але він до цього "вже звик".