У Москві стріляли в генерала ГРУ Міноборони РФ, який народився на Вінниччині та бив по Україні

Невідомі стріляли по генерал-лейтенанту Володимиру Алєксєєву з Головного розвідувального управління (ГРУ) генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Топофіцер спецслужб РФ отримав нагороди від Кремля за злочини в Україні та Сирії, а народився під Вінницею.

Стрілянина відбулась у під'їзді будинку на Волоколамському шосе у Москві, повідомило росЗМІ ТАСС зранку 6 лютого. Нападники здійснили кілька пострілів по Володимиру Алєксєєву та зникли з місця подій. Російського генерала доставили у лікарню, його стан невідомий. Нападників не спіймали, написали російські журналісти.

Інцидент генералом-лейтенантом ГРУ Алєксєєвим стався зранку 6 лютого, ідеться у заяві росЗМІ. Стрілець, ймовірно, діяв один. Нападник вистрелив кілька разів у спину та втік: його не затримали. Згідно з даними каналу Baza, топофіцер вижив, але у важкому стані та наразі перебуває у реанімації. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за фактом нападу, ідеться у дописі росЗМІ.

Замах у Москві — стріляли в генерала ГРУ Володимира Алєксєєва, 6 лютого Фото: Скриншот

У російських медіа додали деякі деталі замаху у Москві. З'ясувалось, що нападник підстеріг Алєксєєва на сходовій клітині, коли той виходив з квартири. Як розповіли сусіди, після пострілів топофіцер упав та лежав, залитий кров'ю, але був у свідомості. Також вони поскаржились, що в під'їзді не працювали камери спостереженні і у ЖК "Волоколамський" був "прохідний двір".

У каналі слідчого комітету РФ з'явилось підтвердження замаху на Алєксєєва. Вказали, що відкрити провадження за статтею про замах на убивство. Також уточнюється, що було кілька пострілів і що є записи камер відеоспостереження.

Замах у Москві — що відомо про Алєксєєва

Володимир Алєксєєв — 64-річний генерал-лейтенант спецслужб РФ, який народився у Хмільницькому районі Вінницької області (село Голодьки). Здобувши професійну освіту у РФ, він робив військову кар'єру у російській армії, а у 2011 році став першим заступником глави ГРУ генштабу ЗС РФ. Алєксєєв отримав звання "Герой Росії" у 2017 році — його нагородили за злочини, вчинені під час війни в Сирії.

Замах у Москві — Володимир Степанович Алєксєєв, генерал-лейтенант ГРУ Міноборони РФ Фото: З відкритих джерел

Згідно з даними ГУР Міноборони України, генерал-лейтенант причетний до ударів по Україні та убивства українців. Серед іншого, Алєксєєв брав участь у діях військового формування ПВК "Редут". Українська розвідка становила, що фігурант забезпечував розвіддані для ЗС РФ та інформацію для ракетно-бомбових ударів по Україні. Крім того, він влаштовував так званий "референдум" на окупованій частині Херсонської області. До всього, агент ГРУ РФ причетний до фальсифікації виборів у США: влаштовував кібератак, компрометував систему виборів, розповіло ГУР.

Деякі деталі діяльності Володимира Степановича Алєксєєва викрив журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Розслідувач з'ясував, що генерал ГРУ перебував за кулуарами "зернової угоди" і, до всього, причетний до переправляння ЗРК "Бук" в Україні у 2014 році на початку гібридного вторгнення РФ. Крім того, ця ж особа причетна до злочинів у Маріуполі: брав участь в обговорення виходу оборонців "Азовсталі". Серед іншого, Британія включила Алєксєєва у санкційні списки через причетність до отруєння "Новичком" у Солсбері.

Замах у Москві — Володимир Алєксєєв на "Азовсталі" в Маруіполі, 2022 рік Фото: BBC

Згідно з даними медіа "Ґрати", Алєксєєв фігурував у справі про вербування та створення агентурної мережі тодішнього нардепа Андрія Деркача. СБУ також згадувало про контакти з тодішнім керівником ГРУ Ігорем Костюковим, який у 2026 році представляє РФ на переговорах в Абу-Дабі.

Зазначимо, Фокус писав про інші замахи у Москві, фігурантами яких ставали топофіцери Міноборони РФ. Один з останніх випадків стався у грудні 2025 року: посеред вулиці вибухнуло авто генерала Фаніла Сарварова.

Нагадуємо, 1 грудня у Москві стався замах на розробника лазерної зброї для ЗС РФ: вибухнуло авто на подвір'ї будинку.