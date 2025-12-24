Вибух у Москві на місці, де підірвали генерала: загинули двоє співробітників ДПС (оновлено)

Третім загиблим у Москві виявився сам підривник, повідомляють росЗМІ. Він привів пристрій у дію, коли поруч опинилася машина поліцейських

Кілька вибухів прогриміло на місці, де раніше на парковці підірвали автомобіль російського генерала Фаніла Сарварова. Мешканці столичного Оріхово-Борисово повідомили, що чули щонайменше два гучні "хлопки" на вулиці Єлецька, повідомляють росЗМІ. Фокус з'ясував усе, що відомо.

Виявилося, що загинули два співробітники ДПС і ще двоє дістали поранення. Пізніше росЗМІ повідомили, що знайдено третє тіло, але припускали, що це випадковий перехожий. Тепер повідомляють, що це був підривник: він привів СВУ в дію поруч із поліцейськими.

"Близько 01:30 двоє співробітників ДПС помітили підозрілого чоловіка біля службової машини. Поліцейські підійшли для перевірки — у цей момент спрацював вибуховий пристрій. Обидва інспектори та злочинець загинули на місці", — ідеться в повідомленні.

Раніше росЗМІ повідомляли, що невідомий кинув у салон автомобіля пакет, який пізніше здетонував. Повідомляється, що сірий автомобіль кружляв районом, а коли ним зацікавилися патрульні — у них полетів вибуховий пакет.

За даними телеграм-канал Baza, унаслідок вибуху загинуло двоє співробітників поліції, ще двох госпіталізовано у важкому стані.

Цей ресурс повідомляв, що вибухового пакету в машину поліції ніхто не кидав, а пристрій був закріплений під днищем і вибухнув, коли автомобіль почав рух.

Сходяться росЗМІ в одному: вибух стався близько 2-ї години ночі біля поліцейської дільниці, неподалік того місця, де два дні тому ліквідували російського генерала Фаніла Сарварова. Не виключено, що навіть не машина ДПС була ціллю, адже свідки зазначають, що бачили підозрілого чоловіка в капюшоні, який блукав районом і заглядав у вікна припаркованих машин.

Нагадаємо, машина генерала-лейтенанта Фаніла Сарварова вибухнула на вулиці Ясєнєвій у Москві, в ЖК, де проживають багато російських військових. Спочатку просто повідомлялося про загиблого військового, потім з'ясувалося, що це був Сарваров, який обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ.

Зазначається, що це управління відповідає за планування застосування Збройних сил Росії, підготовку та проведення найбільших навчань, узагальнення та впровадження бойового досвіду.

