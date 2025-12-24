Взрыв в Москве на месте, где подорвали генерала: погибли двое сотрудников ДПС (обновлено)

Третьим погибшим в Москве оказался сам подрывник, сообщают росСМИ. Он привел устройство в действие, когда рядом оказалась машина полицейских

Несколько взрывов прогремело на месте, где ранее на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких "хлопка" на улице Елецкая, сообщают росСМИ. Фокус выяснил все, что известно.

Оказалось, что погибли два сотрудника ДПС и еще два получили ранения. Позже росСМИ сообщили, что найдено третье тело, но предполагалось, что это случайный прохожий. Теперь сообщается, что это был подрывник: он привел СВУ в действие рядом с полицейскими.

"Около 01:30 двое сотрудников ДПС заметили подозрительного мужчину у служебной машины. Полицейские подошли для проверки — в этот момент сработало взрывное устройство. Оба инспектора и преступник погибли на месте", — говорится в сообщении.

Ранее росСМИ сообщали, что неизвестный бросил в салон автомобиля пакет, который позднее сдетонировал. Сообщается, что серый автомобиль кружил по району, а когда им заинтересовались патрульные – в них полетел взрывпакет.

По данным телеграм-канал Baza, в результате взрыва погибли два сотрудника полиции, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Этот ресурс сообщал, что взрывпакет в машину полиции никто не кидал, а устройство было закреплено под днищем и взорвалось, когда автомобиль начал движение.

Сходятся росСМИ в одном: взрыв произошел около 2 часов ночи возле полицейского участка, неподалеку от того места, где два дня назад ликвидировали российского генерала Фанила Сарварова. Не исключено, что даже не машина ДПС была целью, ведь свидетели отмечают, что видели подозрительного мужчину в капюшоне, который бродил по району и заглядывал в окна припаркованных машин.

Напомним, машина генерала-лейтенанта Фанила Сарварова взорвалась на улице Ясеневой в Москве, в ЖК, где проживают много российских военных. Сначала просто сообщалось о погибшем военном, потом выяснилось, что это был Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что это управление отвечает за планирование применения Вооруженных сил России, подготовку и проведение крупнейших учений, обобщение и внедрение боевого опыта.

