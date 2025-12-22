Фанил Сарваров подорвался в Москве: какие топофицеры РФ погибли в течение года и что их объединяет

Утром 22 декабря стало известно о том, что генерал Фанил Сарваров подорвался в собственном автомобиле на юге Москвы. Сарваров стал третьим топофицером Вооруженных сил Российской Федерации, против которых совершили диверсии: все были причастны к российско-украинской войне. Чем был опасен Сарваров и чем отличились другие генералы, которых лишилась российская армия?

Генерал Фанил Сарваров действительно находился в автомобиле, который подорвался в Москве, подтвердили в Следственном комитете РФ, написало росСМИ "РИА Новости". О неприятном инциденте сразу доложили президенту РФ Владимиру Путину, а фото с места событий показывают разбитую машину и группу полицейских, которые ищут причину подрыва. Сарваром — не первый генерал, связанный с вторжением РФ в Украину, которого взорвали в течение года. Фокус собрал информацию о других офицерах ВС РФ и выяснил, чем они занимались в российской армии и как вредили украинцам.

Все генералы ВС РФ, погибшие в тылу за последний год, погибли при схожих обстоятельствах: причина смерти — детонация взрывного устройства в Москве или Подмосковье. В двух случаях речь шла об авто, в одном — о самокате. Кроме того, все были причастны к российско-украинской войне: кто-то — организовывал работу Минобороны и обучение ВС РФ, кто-то — устраивал атаки химического оружия против украинцев.

Фанил Сарваров — чем занимался генерал до декабря 2025 года

Фанил Сарваров — 56-летний генерал-майор Минобороны РФ, который принимал участие в Осетинско-Ингушской войне и обеих российско-чеченских войнах (1992-2003 гг.) и в войне в Сирии. Как выяснило росСМИ "Агентство. Новости", топофицер участвовал в торжествах в Кремле в 2018 году и получил награду, а в целом получил пять наград за выполнение задач Кремля, поставленных перед российской армией (Орден Мужества Медаль Суворова Медаль ордена "За заслуги перед Родиной" II степени Орден "За военные заслуги" Медаль ордена "За заслуги перед Родиной" I степени).

Во время российско-украинской войны Сарваров занимался подготовкой личного состава ВС РФ для ведения боевых действий в Украине. Среди его обязанностей — проведение военных учений и организация работы управлений Минобороны РФ, которое обеспечивает российско-украинскую войну.

Фанил Сарваров — генерал занимался организацией работы Минобороны РФ

Взрывы в Москве — какие генералы ВС РФ погибли в течение года

Ярослав Москалик — генерал ВС РФ, который погиб 25 апреля 2025 года. Должность погибшего — заместитель начальника оперативного управления Минобороны РФ. Основные функции Ярослава Москалика — отслеживание всех событий, операций, боев российско-украинской войны и планирование последующих операций. Топофицер ВС РФ также участвовал в переговорах с Украиной в 2015 году.

Смерть Москалика наступила в результате детонации взрывчатки: генерал сел в автомобиль Volkswagen Golf, припаркованной возле его дома под Москвой (ул. Нестерова 2, Балашиха). Через мгновение произошел взрыв и офицер погиб: Следственный комитет открыл дело по ст. 105 Уголовного кодекса РФ — умышленное убийство.

Взрывы в Москве — генерал Ярослав Москалик взлетел в воздух в апреле 2025 года Фото: Скрин видео

Игорь Кириллов — еще один генерал ВС РФ, который погиб из-за подрыва взрывчатки в Москве. Инцидент произошел 17 декабря 2024 года, напомнило "Агентство. Новости". Российский офицер возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и, среди прочего, рассказывал о "боевых комарах", которых якобы выращивают в Украине. Игорь Кириллов погиб на Рязанском проспекте, но взорвалось не авто, а самокат, который стоял у подъезда. При этом накануне СБУ объявила ему подозрение по организации химических атак против ВСУ на российско-украинской войне.

Взрывы в Москве — генерал Игорь Кирилл взлетел в воздух в декабре 2024 года Фото: Из открытых источников

Отметим, год назад, 1 декабря 2024 года взорвался автомобиль Land Cruiser 200 Prado 41, который принадлежал российскому ученому, причастному к разработке лазерного оружия. РосСМИ заявили, что кабина была пустая, а взрыв произошел из-за "дистанционного прогрева двигателя".

Напоминаем, Фокус писал об инциденте у Москвы, когда подорвался автомобиль Kia Sorento на улице Ясеневой в Москве и погиб генерал Фанил Сарваров.