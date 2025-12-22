Фаніл Сарваров підірвався в Москві: які топофіцери РФ загинули протягом року та що їх об'єднує

Зранку 22 грудня стало відомо про те, що генерал Фаніл Сарваров підірвався у власному автомобілі на півдні Москви. Сарваров став третім топофіцером Збройних сил Російської Федерації, проти яких вчинили диверсії: усі були причетні до російсько-української війни. Чим був небезпечний Сарваров та чим відзначились інші генерали, яких позбулась російська армія?

Генерал Фаніл Сарваров справді перебував у автомобілі, який підірвався у Москві, підтвердили у Слідчому комітеті РФ, написало росЗМІ "РИА Новости". Про неприємний інцидент відразу доповіли президенту РФ Володимиру Путіну, а фото з місця подій показують потрощену машину та групу поліцейських, які шукають причину підриву. Сарваром — не перший генерал, пов'язаний з вторгненням РФ в Україну, якого підірвали протягом року. Фокус зібрав інформацію про інших офіцерів ЗС РФ та з'ясував, чим вони займались у російській армії та як шкодили українцям.

Усі генерали ЗС РФ, які загинули в тилу протягом останнього року, загинули за схожих обставин: причина смерті — детонація вибухового пристрою у Москві або Підмосков'ї. У двох випадках ішлося про авто, в одному — про самокат. Крім того, усі були причетні до російсько-української війни: хтось — організовував роботу Міноборони та навчання ЗС РФ, хтось — влаштовував атаки хімічної зброї проти українців.

Фаніл Сарваров — чим займався генерал до грудня 2025 року

Фаніл Сарваров — 56-річний генерал-майор Міноборони РФ, який брав участь в Осетинсько-Інгушській війні та обох російсько-чеченських війнах (1992-2003 рр.) та у війні в Сирії. Як з'ясувало роЗМІ "Агентство. Новости", топофіцер брав участь в урочистостях в Кремлі у 2018 році та отримав нагороду, а цілому отримав п'ять нагород за виконання завдань Кремля, поставлених перед російською армією (Орден Мужності Медаль Суворова Медаль ордену "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня Орден "За військові заслуги" Медаль ордену "За заслуги перед Батьківщиною" І ступеня).

Під час російсько-української війни Сарваров займався підготовкою особового складу ЗС РФ для ведення бойових дій в Україні. Серед його обов'язків — проведення військових навчань та організація роботи управлінь Міноборони РФ, яке забезпечує російсько-українську війну.

Фаніл Сарваров - генерал займався організацією роботи Мінобоброни РФ

Вибухи у Москві — які генерали ЗС РФ загинули протягом року

Ярослав Москалик — генерал ЗС РФ, який загину 25 квітня 2025 року. Посада загиблого — заступник начальника оперативного управління Міноборони РФ. Основні функції Ярослава Москалика — відстежування усіх подій, операцій, боїв російсько-української війни та планування наступних операцій. Топофіцер ЗС РФ також брав участь у переговорах з Україною у 2015 році.

Смерть Москалика настала внаслідок детонації вибухівки: генерал сів у автомобіль Volkswagen Golf, припаркованої біля його будинку під Москвою (вул. Нестерова 2, Балашиха). За мить стався вибух і офіцер загинув: Слідчий комітет відкрив справу за ст. 105 Кримінального кодексу РФ — навмисне убивство.

Вибухи у Москві - генерал Ярослав Москалик злетів у повітря у квітні 2025 Фото: Скрин відео

Ігор Кирилов — ще один генерал ЗС РФ, який загинув через підрив вибухового у Москві. Інцидент стався 17 грудня 2024, нагадало "Агентство. Новости". Російський офіцер очолював війська радіаційної, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ і, серед іншого, розповідав про "бойових комарів", яких начебто вирощують в Україні. Ігор Кирилов загинув на Рязанському проспекті, але вибухнуло не авто, а самокат, який стояв біля під'їзду. При цьому напередодні СБУ оголосила йому підозру щодо організації хімічних атак проти ЗСУ на російсько-українській війні.

Вибухи у Москві - генерал Ігор Кирило злетів у повітря у грудні 2024 Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, рік тому, 1 грудня 2024 року вибухнув автомобіль Land Cruiser 200 Prado 41, який належав російському вченому, причетному до розробки лазерної зброї. РосЗМІ заявили, що кабіна була порожня, а вибух стався через "дистанційний прогрів двигуна".

Нагадуємо, Фокус писав про інцидент у Москви, коли підірвався автомобіль Kia Sorento на вулиці Ясеневій у Москві і загинув генерал Фаніл Сарваров.