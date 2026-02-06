В Москве стреляли в генерала ГРУ Минобороны РФ, который родился в Винницкой области и бил по Украине

Неизвестные стреляли по генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву из Главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Топ-офицер спецслужб РФ получил награды от Кремля за преступления в Украине и Сирии, а родился под Винницей.

Стрельба произошла в подъезде дома на Волоколамском шоссе в Москве, сообщило росСМИ ТАСС утром 6 февраля. Нападавшие произвели несколько выстрелов по Владимиру Алексееву и скрылись с места событий. Российского генерала доставили в больницу, его состояние неизвестно. Нападавших не поймали, написали российские журналисты.

Новость дополняется...