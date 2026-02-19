Спецслужби РФ готували ліквідацію відомих українців: подробиці

Молдавська поліція та українські правоохоронні органи проводять у рамках спільної слідчої групи кримінальне розслідування підготовки до фізичної ліквідації низки громадських діячів України.

Оперативні дії відбулися вранці 19 лютого. Про це повідомила Генеральна інспекція поліції (ГІП) Молдови, додавши, що злочинцями "керували російські спецслужби", пише News Maker.

За словами генерального інспектора поліції, дії з кримінального переслідування здійснюють, починаючи з 06:00, співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю та співробітники кримінального відділу Національної слідчої інспекції спільно з прокурорами PCCOCS і за підтримки співробітників поліції бригади "Фульгер" (спецназ Молдови — ред.).

Дії відбуваються "в рамках спільної слідчої групи, сформованої співробітниками молдовської поліції та правоохоронних органів України, за фактом підготовки фізичної ліквідації низки громадських діячів в Україні, злочинної діяльності, здійснюваної російськими спецслужбами".

Генеральна інспекція поліції заявила, що надасть детальну інформацію після завершення процесуальних дій.

Українські силовики поки що не коментували заяви Молдови.

