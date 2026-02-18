Блокировка Telegram и тотальная мобилизация в РФ: что готовит Кремль на 2026 год

В России заговорили о блокировке Telegram и сразу появилась версия о подготовке к новой волне мобилизации. На фоне проблем с набором контрактников это выглядит логично. Но в этой истории есть еще один фактор — осенние выборы 2026 года. Фокус разбирался, готовит ли Кремль резервы и что на самом деле стоит за атакой на Telegram.

В российских пабликах все активнее обсуждают полную блокировку Telegram с 1 апреля 2026 года. Формально — якобы из-за "вопросов безопасности" и "информационного суверенитета". Неформально же эти слухи связывают с подготовкой новой волны мобилизации резервистов.

Основания для таких предположений появились на фоне затяжных боев и отсутствия прорывных результатов на фронте. Российские провоенные ресурсы все чаще пишут о нехватке добровольцев и проблемах с набором контрактников. По их оценкам, нынешний "поток" уже не компенсирует потери, а значит Кремлю придется искать дополнительный человеческий ресурс.

В этой логике новая волна призыва выглядит одним из немногих быстрых способов нарастить численность войск. Именно поэтому часть российских комментаторов предполагает: блокировка Telegram может быть превентивным шагом — чтобы минимизировать возможную социальную реакцию на непопулярное решение.

Ведь за годы войны Telegram в РФ стал не только главной информационной площадкой, но и ключевым каналом горизонтальной коммуникации — между военными, их семьями и различными группами влияния. Контроль над этой средой в случае объявления новых мобилизационных мероприятий выглядел бы логичным шагом с точки зрения российских властей.

Впрочем, действительно ли речь идет о подготовке к призыву, или блокировка имеет другие мотивы — объяснили эксперты.

Блокировка Telegram и "новая мобилизация": что на самом деле за этим стоит

Разговоры о возможной полной блокировке Telegram в РФ и одновременные слухи о новой волне мобилизации могут быть элементами одной информационной игры Кремля. Впрочем, эти процессы имеют не столько военную, сколько политическую подоплеку. Об этом в комментарии Фокусу объяснил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, ключевой датой является 20 сентября 2026 года. Именно на этот день в России запланированы масштабные избирательные кампании разного уровня — выборы депутатов Госдумы, выборы глав десяти субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов власти в 39 регионах.

"Именно избирательный цикл объясняет нервную реакцию Кремля в отношении Telegram. Российские власти осознают риски внутренней дестабилизации накануне голосования. И не случайно на уровне пропагандистов уже звучат заявления о том, что Telegram якобы используется западными спецслужбами для организации "цветных революций". То есть формируется почва для ограничений", — отмечает эксперт.

По его убеждению, блокирование или жесткое ограничение платформы может быть попыткой минимизировать неконтролируемую коммуникацию в предвыборный период. Однако это не означает автоматической подготовки к новой мобилизации.

Снегирев напоминает: даже второго этапа частичной мобилизации Кремль не решается объявлять уже около двух лет.

"Проведение новых мобилизационных мероприятий накануне выборов могло бы серьезно ударить по имиджу власти. Это гарантированно вызвало бы недовольство, если не социальные потрясения. Поэтому логика политического выживания диктует Кремлю осторожность", — объясняет он.

В то же время эксперт не исключает, что сами разговоры о возможной мобилизации могут быть элементом информационно-психологической операции. По его словам, РФ активно использует информационное пространство для военно-политического давления на Украину и западных партнеров.

"Россия демонстрирует: если дипломатическим путем не будет достигнут желаемый результат, она готова интенсифицировать боевые действия за счет дополнительной живой силы. Это сигнал — прежде всего в переговорном контексте", — говорит аналитик.

Снегирев обращает внимание и на совпадение во времени с активизацией переговорной риторики Москвы. Расширение состава делегации, возвращение Мединского и демонстративное участие в переговорах, по его словам, направлены прежде всего на внешнего игрока — Соединенные Штаты. При этом позиция РФ остается неизменной: территориальные требования.

"Если их не удастся навязать дипломатически, Кремль будет пытаться продемонстрировать тактические успехи на поле боя — прежде всего в Донецкой области. Не случайно акцент делается именно на этом направлении. До выборов российскому руководству нужно показать хотя бы условный "результат", — отмечает эксперт.

Таким образом, подытоживает Снегирев, основной фактор нынешних информационных вбросов — внутриполитический. Слухи о мобилизации, заявления о "резервах" и риторику о готовности воевать до конца следует рассматривать в контексте выборов в РФ и попыток сформировать соответствующий информационный фон.

"Главное — не поддаваться на эти нарративы, а анализировать, что стоит за ними как в военной, так и в политической плоскости", — резюмирует он.

Еще одна причина блокировки Telegram: не мобилизация, а контроль

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак также не связывает возможные ограничения Telegram с подготовкой к новой волне мобилизации в РФ. По его мнению, искать здесь прежде всего мобилизационный подтекст — ошибка.

По словам эксперта, речь идет скорее о борьбе российских силовых структур с утечками информации и деятельностью украинских спецслужб на территории России. В российских силовых кругах убеждены, что именно через Telegram происходит вербовка граждан РФ, координация диверсий, передача данных о военных объектах и организация информационных операций.

"Для них это вопрос контрразведки и контроля, а не страх перед социальными протестами или попытка прикрыть новую мобилизацию", — объясняет Фокусу Ступак.

Он отмечает, что в России последние десятилетия не было массовых беспорядков такого масштаба, которые могли бы серьезно пошатнуть систему. Поэтому главный мотив возможной блокировки — усиление контроля над внутренней информационной средой и уменьшение возможностей для работы украинских спецслужб, а не подготовка к призыву резервистов.

