СБУ виявила "крота", який готував удар по Білецькому: що відомо

Служба безпеки України затримала агента РФ, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу.

Щоб скорегувати повітряну атаку, російські спецслужби завербували оператора БпЛА з іншої бригади, що виконує завдання в Харківській області, повідомили в СБУ.

Хоча імені військового не називають, наразі Третім армійським корпусом командує Андрій Білецький.

Убивство Білецького: як "кріт" готував удар

За інформацією Служби, фігурант намагався отримати інформацію про час і місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з'єднання.

Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію в колег по службі. Одночасно з цим фігурант мав злити окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

Як СБУ запобігла замаху на Білецького

СБУ спрацювала на випередження. "Крота" викрили ще на початковому етапі його шпигунської діяльності і потім "вели", поетапно документуючи його контакти з росіянами та забезпечуючи безпеку локацій відповідних Сил оборони.

Підозрюваного затримали на території гарнізону. У нього вилучили смартфон, за допомогою якого він спілкувався з кураторами з РФ. Він регулярно чистив листування, щоб не попастися.

Слідство встановило, що чоловік був завербований російськими спецслужбами через свою колишню дружину, яка живе на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює в Росії.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант заарештований і перебуває під вартою. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

У Третьому армійському корпусі інформацію поки ніяк не коментували.

Андрій Білецький — що про нього відомо

Андрій Білецький став командиром Третього армійського корпусу в березні 2025 року.

Ще у 2014 році він заснував і очолив батальйон "Азов", а згодом став керівником політичної партії "Національний корпус" і пройшов до парламенту VIII скликання.

Після російського повномасштабного вторгнення 2022 року Андрій Білецький очолив полк ССО "Азов" Київ, який згодом був переформований у 3-тю окрему штурмову бригаду. У березні 2025-го її було масштабовано в Третій армійський корпус.

У жовтні минулого року командир Третього армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник Андрій Білецький отримав звання бригадного генерала.

Зазначимо, що Білецький — не перший, кого намагалися ліквідувати російські спецслужби. У лютому цього року стало відомо, що молдовська поліція та українські правоохоронні органи проводять у рамках спільної слідчої групи кримінальне розслідування підготовки до фізичної ліквідації низки громадських діячів України.

Нагадаємо, Білецький заявив, що спроба продати на переговорах із РФ те, що вистраждано і вистояно, призведе до глибокого морального надлому.

Також повідомлялося, що Білецький запропонував змінити сучасні польові фортифікації.