Андрій Білецький отримав звання бригадного генерала: хто ще з військових пішов на підвищення

Напередодні Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння нових військових і спеціальних звань.

Зокрема, низка військовослужбовців отримали звання бригадних генералів і генерал-майорів, повідомляють у документах на сайті президента.

Серед тих, хто став бригадним генералом, — командир 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник Андрій Білецький.

Указ про присвоєння Андрію Білецькому звання бригадного генерала Фото: Скриншот

Він — один із найвідоміших військових діячів, засновник і перший командир полку "Азов".

Від початку війни, ще 2014-го, він створював добровольчі батальйони, був народним депутатом VIII скликання і створив партію "Національний корпус".

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну в лютому 2022 року повернувся в стрій для захисту країни.

Білецький — не єдиний, хто отримав підвищення по службі. Звання бригадних генералів також присвоєно заступнику начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковнику Юрію Ральцеву, начальнику оперативного управління Головного управління Нацгвардії полковнику Юрію Дремуху та начальнику Управління СБУ в Івано-Франківській області полковнику Віктору Назаруку.

Звання генерал-майора присвоєно заступнику начальника Генштабу ЗСУ бригадному генералу Євгену Острянському, командувачу Сухопутними військами ЗСУ бригадному генералу Геннадію Шаповалову і начальнику Південного регіонального управління Держприкордонслужби бригадному генералу Юрію Петріву.

Нагадаємо, Андрій Білецький вважає, що в Україні занадто багато уваги приділяють новинам про можливе перемир'я замість того, щоб наближати його на полі бою.

Раніше повідомлялося, що Зеленський присвоїв звання міст-героїв 16 українським населеним пунктам.