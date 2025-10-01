Андрей Билецкий получил звание бригадного генерала: кто еще из военных пошел на повышение

Накануне Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о присвоении новые военных и специальных званий.

Related video

В частности, ряд военнослужащих получили звание бригадных генералов и генерал-майоров, сообщается в документах на сайте президента.

Среди тех, кто стал бригадным генералом, – командир 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, полковник Андрей Билецкий.

Указ о присвоении Андрею Билецкому звания бригадного генерала Фото: Скриншот

Он – один из наиболее известных военных деятелей, основатель и первый командир полка "Азов".

С начала войны, еще в 2014-м, он создавал добровольческие батальоны, был народным депутатом VIII созыва и создал партию "Национальный корпус".

После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года вернулся в строй для защиты страны.

Билецкий – не единственный, кто получил повышение по службе. Звание бригадных генералов также присвоено заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковнику Юрию Ральцеву, начальнику оперативного управления Главного управления Нацгвардии полковнику Юрию Дремуху и начальнику Управления СБУ в Ивано-Франковской области полковнику Виктору Назаруку.

Звание генерал-майора присвоено заместителю начальника Генштаба ВСУ бригадному генералу Евгению Острянскому, командующему Сухопутными войсками ВСУ бригадному генералу Геннадию Шаповалову и начальнику Южного регионального управления Госпогранслужбы бригадному генералу Юрию Петриву.

Напомним, Андрей Билецкий считает, что в Украине слишком много внимания уделяют новостям о возможном перемирии вместо того, чтобы приближать его на поле боя.

Ранее сообщалось, что Зеленский присвоил звание городов-героев 16 украинским населенным пунктам.