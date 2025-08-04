Третий армейский корпус получил 1/8 часть фронта и уже влияет на ход войны, — Андрей Билецкий

Третий армейский корпус держит около 150 км — это 12% или 1/8 часть всей линии фронта. Сейчас соединение проводит масштабную оборонительную операцию на Боровском и Лиманском направлениях, сообщил командир корпуса Андрей Билецкий

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Его заявление опубликовал официальный телеграм-канал корпуса.

Плацдарм соединения — последний рубеж обороны северного Донбасса и Харьковщины. Этот участок второй по интенсивности штурмовых действий противника. Несмотря на значительное численное преимущество, попытки врага прорвать оборону остаются безрезультатными. В этих боях подразделения не только обороняются, но и переходят в контратаки. Билецкий утверждает, что корпус уже влияет на ход этой войны.

"Корпус и его подразделения растут, обмениваются опытом, формируют единый корпоративный дух, присоединяют новые бригады и подразделения. Здесь и сейчас мы создаем структуру, которая способна не только эффективно вести войну, но и определять ее новые правила", -- заявил командир.

Он рассказал, что соединение адаптируется к новым вызовам, масштабирует решения, которые доказали свою эффективность на передовой, внедряет инновации, современные подходы к управлению, боевой подготовке, собственные моральные принципы и ориентиры. Корпус превращается в настоящее военное братство.

Открыты тысячи боевых и небоевых вакансий. Кроме пехотинцев, артиллеристов, танкистов ищут бойцов ПВО, пилотов БпЛА, РЭБовцев, медиков, связистов, ремонтников, логистов и других. "В нашем коллективе найдется место каждому. Приглашаю в Третий армейский корпус чтобы менять и вершить историю вместе", -- заявил командир.

О создании Третьего армейского корпуса стало известно 14 марта 2025 года. В его состав вошли Третья штурмовая и другие бригады, а также подразделения корпусного комплекта. Билецкий заявлял, что новое соединение будет основываться на ценностях и приоритетах "Тройки": управление, сержантское звено, боевая подготовка и технологии.