Наводил удары ВС РФ на Одессу: СБУ задержала "крота" в Госпогранслужбе

Матрос морской охраны Государственной пограничной службы Украины в поисках легких денег начал сотрудничать со спецслужбами РФ и корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе.

"Работодателя" он нашел через Telegram-каналы, и по заданию кураторов из ФСБ обнаруживал боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Крот" на такси объезжал город и его окрестности, чтобы из окна авто скрыто сфотографировать на телефонную камеру военные объекты и передать россиянам.

Для спецслужб страны-агрессора в приоритете были места сосредоточения личного состава украинских войск, которые вовлечены в боевые действия на южном фронте.

Используя агентурные данные, россияне надеялись подготовить новую серию воздушных атак по областному центру в обход украинской противовоздушной обороны.

Сотрудники СБУ задержали российского "крота" с поличным, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому враг готовил ракетный удар. Во время обыска у него нашли и изъяди смартфон с доказательствами его сотрудничества с ФСБ.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчину задержали и отправили в СИЗО без права внесения залога. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

На прошлой неделе СБУ задержала агента РФ, готовившего ракетно-бомбовый удар по командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому. Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбы завербовали оператора БпЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

Силовики выявили "крота" еще на этапе подготовки и "вели" его поэтапно.

Напомним, молдавская полиция и украинские правоохранительные органы проводят в рамках совместной следственной группы уголовное расследование подготовки к физической ликвидации ряда общественных деятелей Украины.