Наводив удари ЗС РФ на Одесу: СБУ затримала "крота" в Держприкордонслужбі

Матрос морської охорони Державної прикордонної служби України в пошуках легких грошей почав співпрацювати зі спецслужбами РФ і коригував ракетно-дронові удари по Одесі.

"Роботодавця" він знайшов через Telegram-канали, і за завданням кураторів із ФСБ виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій і зенітних батарей, що захищають небо портового міста, повідомили в Службі безпеки України.

"Кріт" на таксі об'їжджав місто та його околиці, щоб із вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об'єкти та передати росіянам.

Для спецслужб країни-агресора в пріоритеті були місця зосередження особового складу українських військ, які залучені в бойові дії на південному фронті.

Використовуючи агентурні дані, росіяни сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в обхід української протиповітряної оборони.

Відео дня

Співробітники СБУ затримали російського "крота" на гарячому, коли він фотографував фасад військового об'єкта, по якому ворог готував ракетний удар. Під час обшуку в нього знайшли та вилучили смартфон із доказами його співпраці з ФСБ.

Йому повідомлено про підозру в державній зраді. Чоловіка затримали і відправили в СІЗО без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Минулого тижня СБУ затримала агента РФ, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому. Щоб скорегувати повітряну атаку, російські спецслужби завербували оператора БпЛА з іншої бригади, що виконує завдання в Харківській області.

Силовики виявили "крота" ще на етапі підготовки і "вели" його поетапно.

Нагадаємо, молдавська поліція та українські правоохоронні органи проводять у рамках спільної слідчої групи кримінальне розслідування підготовки до фізичної ліквідації низки громадських діячів України.