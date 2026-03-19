Зливав РФ та Білорусі дані про українські дрони: у Силах безпілотних систем викрили "подвійного крота"

Зрадник з підрозділу Сил безпілотних систем передавав ворогу інформацію про напрямки руху, види та кількість дронів, що були залучені до боїв у північно-східному прикордонні.

Українські військові контррозвідники викрили та арештували "подвійного агента", який одночасно зливав дані для ФСБ Росії, а також для розвідки прикордонної служби Білорусі. Про це 19 березня повідомила Служба безпеки України.

У повідомленні йдеться, що агентом ворога виявився військовий з підрозділу Сил безпілотних систем. Він діяв у Харківській області.

"Перебуваючи на посаді оператора БпЛА, він "зливав" ворогу дані про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, які залучені до боїв у північно-східному прикордонні. Далі агент за вказівкою ворожих спецслужбістів перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів ЗСУ, які здійснюють евакуацію поранених та доставляють боєприпаси на Ізюмському напрямку", – йдеться у повідомленні служби.

Відео дня

На службі фігурант справи збирав інформацію про дислокацію та плани бойових операцій суміжних підрозділів ЗСУ. Одночасно він накопичував для ворога дані про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих комплексів Сил оборони.

"Після виконання агентурних завдань фігурант сподівався втекти до РФ через лінію фронту, де його мали зустрічати російські спецслужбісти. Але військова контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і задокументувала підривну діяльність агента.", — йдеться у заяві.

Після проведення заходів з убезпечення локацій українських бійців, підозрюваного було затримано за місцем його перебування на Харківщині. У затриманого під час обшуків вилучено два телефони із доказами його роботи на спецслужби РФ та Білорусі.

"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — йдеться у повідомленні.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

