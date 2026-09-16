"Жест доброй воли": США снимут санкции с двух компаний Беларуси в обмен на освобождение политзаключенных

США снимут санкции с белорусских компаний "Лакокраска" и "Беллесбумпром", а режим Александра Лукашенко освободит 25 политзаключенных.

Об этом заявил специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул по итогам переговоров в Минске, передает БЕЛТА.

По словам Коула, освобождение политзаключенных станет "жестом доброй воли" со стороны Беларуси. В свою очередь, США отменят санкции в отношении двух компаний.

"В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединённые Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний — "Лакокраска" и "Беллесбумпром", — заявил специальный посланник США.

Договоренности были достигнуты в ходе переговоров представителей США с белорусским режимом в Минске. Коул сообщил о них 16 сентября по итогам встречи.

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Таким образом, стороны договорились об обмене конкретными мерами: освобождении 25 человек со стороны Беларуси и снятии санкций с двух предприятий со стороны США.

Что известно об этих компаниях

"Лакокраска" — белорусское предприятие, производящее лаки и краски. США включили его в санкционный список в 2008 году. Тогда американский Минфин отмечал, что компания была дочерним предприятием концерна "Белнефтехим".

"Беллесбумпром" — белорусский государственный концерн, работающий в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслях. В сферу его деятельности входят заготовка древесины, производство бумаги, картона, древесных материалов и мебели. США ввели санкции против концерна в декабре 2023 года, объяснив это тем, что он находится в собственности или под контролем государства Беларусь.

Ранее Александр Лукашенко внезапно начал проверку войск связи Беларуси. После этого он заявил, что проверки будут продолжены, и упомянул о возможности мобилизации.

В то же время в июне–июле президент Украины Владимир Зеленский предупреждал об угрозе нового наступления российских войск с территории Беларуси.