"Жест доброї волі": США знімуть санкції з двох компаній Білорусі в обмін на звільнення політв'язнів

США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром", а режим Олександра Лукашенка звільнить 25 політв’язнів.

Про це заявив спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул за підсумками переговорів у Мінську, передає БЕЛТА.

За словами Коула, звільнення політв’язнів стане “жестом доброї волі” з боку Білорусі. Натомість США скасують санкції проти двох компаній.

“Як жест доброї волі Білорусь звільнить 25 людей. Сполучені Штати своєю чергою знімуть санкції з двох білоруських компаній — "Лакокраска" та "Беллесбумпром", — заявив спецпосланець США.

Домовленості були досягнуті під час переговорів представників США з білоруським режимом у Мінську. Коул повідомив про них 16 вересня за підсумками зустрічі.

Видео дня

У такий спосіб сторони погодили обмін конкретними кроками: звільненням 25 людей з білоруського боку та зняттям санкцій із двох підприємств з боку США.

Що відомо про ці компанії

“Лакокраска” — білоруське підприємство, яке виробляє лаки та фарби. США внесли його до санкційного списку у 2008 році. Тоді американський Мінфін зазначав, що компанія була дочірнім підприємством концерну “Белнефтехим”.

“Беллесбумпром” — державний білоруський концерн, який працює у лісовій, целюлозно-паперовій та деревообробній галузях. До його діяльності входять заготівля деревини, виробництво паперу, картону, деревних матеріалів і меблів. США запровадили санкції проти концерну у грудні 2023 року, пояснивши це тим, що він перебуває у власності або під контролем держави Білорусь.

Раніше Олександр Лукашенко раптово розпочав перевірку військ зв’язку Білорусі. Після цього він заявив, що перевірки продовжаться, та згадав про можливість мобілізації.

Водночас у червні–липні президент України Володимир Зеленський попереджав про загрозу нового наступу російських військ із території Білорусі.