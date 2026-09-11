"Армію треба розворушити": Лукашенко заговорив про мобілізацію в Білорусі

Олександр Лукашенко несподівано провів перевірку військ зв'язку Білорусі, а потім, повідомивши, що перевірки триватимуть, згадав про мобілізацію.

Демонстрація систем зв'язку відбулася на загальновійськовому полігоні "Обуз-Лесновський". Лукашенку доповіли про напрямки розвитку військ зв'язку Білорусі з урахуванням досвіду "сучасних збройних конфліктів", повідомили в Міністерстві оборони Республіки Білорусь.

А потім він підтвердив плани продовжити перевірки готовності у військах і оголосив про мобілізацію.

"Я вже казав простою мовою: армію треба струсити, настав час. Усю армію. Усіх перевіримо. Аж до мобілізації, — заявив Лукашенко, зазначивши, що під час проведення таких перевірок використовується досвід сучасних військових конфліктів. — Робимо все так, як буде під час війни. Готуємося до війни, щоб її не було".

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За його словами, Білорусь має завжди бути готовою до своєчасної та адекватної реакції, якщо раптом "щось трапиться".

"Ви знаєте зовнішньополітичний порядок денний. Бачите й спостерігаєте агресивну риторику на адресу Білорусі. Розвідка ведеться досить відкрито, майже нахабно: періодично фіксуємо різноманітні провокації, порушення повітряного простору. Але не це головне. Головне полягає в тому, що наші сусіди витрачають мільярди на озброєння своєї армії", — поскаржився Лукашенко, втім не уточнивши, які саме сусіди так багато витрачають на озброєння.

Він запевнив, що Білорусь не має наміру нападати на когось, але зобов’язана забезпечити свою безпеку.

"Дехто тут намагається дорікнути нам, що нібито завтра ми збираємося на когось напасти. Ще раз повторюю: ми не збираємося на когось нападати, ми прагматики. Ми розуміємо, що якщо ми на когось (припустимо, із наших сусідів) нападемо, це буде рівнозначно смерті. Виграти конфлікт із нашими "монстрами", розташованими по периметру державами, ми не можемо. Навіщо тоді починати війну, якщо говорити абсолютно відверто? — сказав Лукашенко.

Але одразу ж додав, що "ми зобов’язані захистити кожен сантиметр, кожен міліметр своєї землі та наше населення, а також забезпечити безпеку".

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України, вже уточнив, що перевірки армії в Білорусі оголошуються там не вперше, і вони спрямовані насамперед на створення напруги для ЄС.

"Наші військові постійно стежать за ситуацією. Також нагадаю, що білоруське суспільство не підтримує жодної риторики щодо війни. Путін дуже хотів би втягнути Білорусь, але в Мінську чудово розуміють, до чого це швидко призведе", — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що про одну з таких "перевірок армії" видання "Фокус" писало наприкінці серпня. Тоді в Білорусі проводили інспекцію артилерійської бригади.

Тим часом у червні-липні президент України Володимир Зеленський говорив про загрозу нового наступу РФ з території Білорусі та висунув ультиматум Лукашенку, вимагаючи від нього відключити ретранслятори для "Шахедів". Через тиждень ретранслятори відключили, а Лукашенко полетів до Москви та Пекіна для проведення тривалих переговорів.