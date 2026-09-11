"Армию надо встряхнуть": Лукашенко заговорил о мобилизации в Беларуси

Александр Лукашенко неожиданно устроил проверку войскам связи Беларуси, а потом, сообщив, что проверки будут продолжаться, упомянул мобилизацию.

Показ систем связи прошел на общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне. Лукашенко докладывали о направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта "современных вооруженных конфликтов", сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь.

А потом он подтвердил планы продолжить проверки готовности в войсках и заявил о мобилизации.

"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации, — заявил Лукашенко, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. — Делаем все, как будет в войне. Готовимся к войне, чтобы ее не было".

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По его словам, Беларусь должна быть всегда готова к своевременной и адекватной реакции, если вдруг "что-то случится".

"Внешнеполитическую повестку знаете. Агрессивную риторику в адрес Беларуси видите и наблюдаете. Разведка ведется достаточно открыто, почти внаглую: периодически фиксируем различного рода провокации, нарушения воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи тратят миллиарды на вооружение своей армии", - пожаловался Лукашенко, впрочем не уточнив, какие именно соседи так много тратят на вооружение.

Он заверил, что Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность.

"Некоторые нас тут пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если мы на кого-то (допустим, из наших соседей) совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими "монстрами", расположенными по периметру государствами мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? – сказал Лукашенко.

Но тут же сообщил, что "защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны".

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, уже уточнил, что проверки армии в Беларуси объявляются там не впервые, и направлены они в первую очередь на создание напряжения для ЕС.

"Наши военные постоянно отслеживают ситуацию. Также напомню, что белорусское общество не поддерживает какую-либо риторику по поводу войны. Путин очень хотел бы втянуть Беларусь, но в Минске прекрасно понимают быстрые последствия", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, об одной из таких "проверок армии" Фокус писал в конце августа. Тогда в Беларуси инспектировали артиллерийскую бригаду.

Между тем в июне-июле президент Украины Владимир Зеленский говорил об угрозе нового наступления РФ с территории Беларуси и выдвинул ультиматум Лукашенко, требуя от него отключить ретрансляторы для "Шахедов". Через неделю ретрансляторы отключили, а Лукашенко полетел в Москву и в Пекин для проведения длительных переговоров.