Штат военного времени и командная вертикаль: Лукашенко начал внезапную проверку армии (фото)

Секретарь Совета национальной безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил о проверке боеготовности одной из артиллерийских бригад, которая покинет место дислокации и начнёт выполнять "ряд задач". О передислокации стало известно после внезапного визита главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву и разговоров о возможном нападении России на страну-члена НАТО. Что происходит в белорусской армии по приказу самопровозглашённого президента Лукашенко?

Бригада Вооружённых сил Беларуси, которую проверяет Вольфович по поручению Лукашенко, должна быть доукомплектована до "штата военного времени". Об этом говорится в сообщении на портале Минобороны, которое появилось вечером 25 августа. Кроме того, будут проведены учения по противодействию условному противнику и проверена работа всей вертикали военного командования — от Генштаба до боевых подразделений. Также отмечается, что планируется использовать опыт войны в Украине и Иране: не уточняется, о чем именно идет речь.

В заявлении Минобороны Беларуси и Вольфовича отмечается, что главная цель внезапной проверки, которая продлится всё второе полугодие 2026 года, — устранить недостатки и проверить готовность к ведению реальных боевых действий. Белорусское оборонное ведомство уточнило, что проводит внеплановую проверку комиссариатов и 51-й гвардейской артиллерийской бригады. Согласно плану, в место дислокации подразделения прибыли военнообязанные: их следовало принять и обучить. При этом напомнили, что проверка боеготовности продолжается с 24 августа: соответствующее распоряжение секретарь Совбеза Александр Вольфович вручил главе Минобороны Виктору Хренину. Отмечается, что проверку боеготовности проводят по поручению Лукашенко и что выявленные недостатки срочно устраняются.

Відео дня

В Telegram-канале ведомства опубликовали серию фотографий из артиллерийской части, которую проверяет Совбез Беларуси. На фото — кадры прибытия пополнения из числа военнослужащих резерва, которые должны стать "ядром" боевой бригады.

Фото: Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны Беларуси

Кроме того, имеется информация об учениях ВВС и систем ПВО, а также о сборах резервистов в различных регионах Беларуси.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Около 14:00 пресс-служба Минобороны Беларуси сообщила об ещё одном событии, связанном с вооружёнными силами. Выяснилось, что в Минске состоялось заседание координационного комитета начальников связи вооруженных сил стран-членов СНГ. Помимо представителей Беларуси и РФ на нем присутствовали военные из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Главная цель встречи — наладить совместное управление и связь между армиями шести стран, говорится в сообщении.

Угроза от Беларуси — подробности

Отметим, что 26 августа стало известно о строительстве в Беларуси крупной железнодорожной развязки для переброски военной техники и личного состава. СМИ "Радио Свобода" получило информацию о новой активности режима Лукашенко в Гомельской области: документы и спутниковые фотографии.

Между тем в июне-июле президент Украины Владимир Зеленский говорил об угрозе нового наступления РФ с территории Беларуси и выдвинул ультиматум Лукашенко, требуя от него отключить ретрансляторы для "Шахедов". Через неделю ретрансляторы отключили, а Лукашенко полетел в Москву и в Пекин для проведения длительных переговоров.

Напоминаем, что 25 августа в Москву прилетел глава ЦРУ Джон Ретклифф, который воспользовался самолетом C-17 ВВС США. СМИ и аналитики выдвинули различные версии о причине визита, среди них — угроза нападения РФ на страну-члена НАТО.