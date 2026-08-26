Штат воєнного часу та військова вертикаль: Лукашенко почав раптову перевірку армії (фото)

Секретар Ради національної безпеки Білорусі Олександр Вольфович повідомив про перевірку боєготовності певної артилерійської бригади, яка залишить місце дислокації та почне виконувати "ряд завдань". Про передислокацію стало відомо після раптового візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа у Москву та розмов про можливий напад Росії на країну-члена НАТО. Що відбувається у білоруській армії за наказом самопроголошеного президента Лукашенка?

Бригада Збройних сил Білорусі, яку перевіряє Вольфович за дорученням Лукашенка, повинна доукомплектуватись до "штату воєнного часу". Про це ідеться у повідомленні на порталі Міноборони, яке з'явилось увечері 25 серпня. Крім того, проведуть навчання у протидії умовному противнику та перевірять, як працює вся вертикаль військового командування — від генштабу до бойових підрозділів. Також наголошується, що планують використати досвід війни в Україні та Ірані: не уточнюється, про що саме ідеться.

У заяві Міноборони Білорусі та Вольфовича наголошується, що головна мета раптової перевірки, яка триватиме все друге півріччя 2026 року, — усунути недоліки та перевірити готовність до ведення реальних бойових дій. Білоруське оборонне відомство уточнило, що проводить раптову перевірку комісаріатів та 51 гвардійської артилерійської бригади. Згідно з планом, у місце дислокації підрозділу прибули військовозобов'язані: їх слід було прийняти та навчити. При цьому нагадали, що перевірка боєготовності триває з 24 серпня: відповідне розпорядження секретар Радбезу Олександр Вольфович вручив главі Міноборони Віктору Хреніну. Наголошується, що перевірку боєготовності проводять за дорученням Лукашенка і що терміново виправляють виявлені недоліки.

Відео дня

У Telegram-каналі відомства розмістили серію фото з артилерійської частини, яку перевіряє Радбез Білорусі. На фото — кадри прибуття поповнення військових запасу, які мають стати "ядром" бойової бригади.

Фото: Міноборони Білорусі

Фото: Міноборони Білорусі

Крім того, є інформація про навчання ВПС та системи ППО та збори резервістів у різних регіонах Білорусі.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Близько 14 год пресслужба Міноборони Білорусі повідомила про ще одну активність, пов'язану з військом. З'ясувалось, що у Мінську відбулось засідання координаційного комітету начальників зв'язку збройних сил країн-членів СНД. Окрім представників Білорусі та РФ були присутні військові Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. Головна мета зустрічі — налагодити спільне керування та зв'язок між арміями шести країн, ідеться у повідомленні.

Загроза з Білорусі — деталі

Зазначимо, 26 серпня стало відомо про будівництво у Білорусі великої залізничної розв'язки для переміщення військової техніки та особового складу. Медіа "Радіо Свобода" отримало інформацію про нову активність режиму Лукашенка у Гомельській області: документи на супутникові фото.

Тим часом у червні-липні президент України Володимир Зеленський говорив про загрозу нового наступу РФ з Білорусі та голосив ультиматум Лукашенку, щоб він вимкнув ретранслятори для "Шахедів". Через тиждень ретранслятори вимкнули, а Лукашенко полетів у Москву і в Пекін для проведення тривалих переговорів.

Нагадуємо, 25 серпня у Москву прилетів глава ЦРУ Джон Реткліфф, який використав літак С-17 ВПС США. Медіа та аналітики озвучили різні версії про причину візиту, серед них — загроза нападу РФ на країну-члена НАТО.