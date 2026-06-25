Білорусь будує мости та готує новий напад РФ на Україну: які дані розвідки, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський отримав дані розвідки, які показують реальну підготовку Білорусі до нового нападу Росії на українців. Глава держави має документи з розбудовою транспортної інфраструктури поруч з кордоном. Найближчий об'єкт — міст біля Іванового, розташований за 15 км від кордону у Волинській області, на трасі Р-144, яка переходить у Р14 і прямує на Луцьк.

Глава Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський доповів про плани можливого нового нападу РФ з боку Білорусі, ідеться у повідомленні Зеленського на сторінці Facebook. З'ясувалось, що біля українського кордону з'явилась низка мостів та розв'язок, які не мають іншого призначення, окрім як військового. Таким чином Білорусь готується до потенційного розширення війни, сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що білоруси активізувались у п'яти напрямках, які можуть стати напрямками нового вторгнення. Ідеться про напрямки "Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів", які фігурують у російських документах з планами війни. На цих ділянках розбудовують дороги, мости, розв'язки, наповнюють бази паливо-мастильних матеріалів та склади боєприпасів.

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"[Відбувається] реалізація під очевидним російським впливом у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України", — — написав Зеленський.

У дописі президента — три зображення, які ілюструють активність вздовж білорусько-українського кордону. На першому зображенні — супутникові фото шести мостів, які будує Білорусь. Кожна нова споруда — на трасі, яка веде до України. Відстань від мостів до кордону — 15-53 км. Крім того, з'являються дорожні розв'язки, які також можуть полегшити рух військової техніки у бік України. На іншому зображення — модернізація військової інфраструктури під потреби ЗС РФ. Ідеться про 1405 артбазу боєприпасів (Велика Горівка) та 2766 базу ПММ (Красний Берег): обидва об'єкти розташовані на трасі М-5, яка іде на південний схід та впирається у Гомель, а далі, за 20 км, — траса на Чернігів.

Напад з Білорусі — дані про мости та розв'язки біля кордону України Фото: Володимир Зеленський

Напад з Білорусі — ключові точки підготовки ЗС РФ Фото: Володимир Зеленський

Президент також опублікував якісні супутникові фото двох військових об'єктів Білорусі, які переробили на замовлення ЗС РФ. Бачимо, що на базі №2766 ПММ — вісім більших резервуарів та близько 10 менших. На базі №1405 снарядів — 10 будівель окремо обведених жовтим, близько 50 — червоним, а ще дві споруди у формі краплі стоять осторонь, але також обведені червоним.

Напад з Білорусі — ситуація на базі №2766 ПММ та на базі №1405 снарядів Фото: Володимир Зеленський

Зеленський нагадав, що звертався до Білорусі щодо неприпустимості участі у війні РФ і тепер очікує реальних кроків.

"Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", — підсумував він.

Зауважмо, росЗМІ "Настоящее время" весною 2025 року опублікувало розслідування щодо військової бази у районі Осиповичів, на якій дислокуються 51-ша гвардійська артилерійська, 336-та реактивно артилерійська та 465-та ракетні бригади, а також 1405-та артилерійська база боєприпасів. Серед іншого, розслідувачі помітили дозиметр для вимірювання рівня радіації, і пояснили, що це може говорити про зберігання ядерних речовин.

Напад з Білорусі — деталі

Зазначимо, з травня 2026 року президент Зеленський говорив про можливість нового наступу з Білорусі. При цьому аналітики не бачили скупчення російських чи білоруських військ, але натомість були дані про будівництво доріг та інфраструктури для допомоги наступаючій армії.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів коментував заяви Зеленського про можливий напад. Посадовець повторював, що не буде нападати, але відповість на "провокацію". При цьому він запевняв, що на допомогу біорусам прийде російська армія. Водночас, 25 травня білоруський диктатор повідомив, що днями зустрівся з представниками Зеленського і відповів їм, що не вступить у війну і хоче миру.

Нагадуємо, 19 червня Зеленський оголосив ультиматум Білорусі: пояснив, що Мінськ повинен виключити чотири ретранслятори. 24 червня стало відомо, чи продовжує працювати апаратура ЗС РФ, яка допомагає дронам-камікадзе "Шахед" атакувати області на півночі України.