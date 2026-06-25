Беларусь строит мосты и готовит новое нападению РФ на Украину: какие данные разведки, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский получил разведывательные данные, свидетельствующие о реальной подготовке Беларуси к новому нападению России на украинцев. У главы государства есть документы, касающиеся развития транспортной инфраструктуры вблизи границы. Ближайший объект — мост возле Иваново, расположенный в 15 км от границы в Волынской области, на трассе Р-144, которая переходит в Р-14 и ведет в Луцк.

Глава Службы внешней разведки Олег Луговский доложил о планах возможного нового нападения РФ со стороны Беларуси, говорится в сообщении Зеленского на странице в Facebook. Выяснилось, что у украинской границы появился ряд мостов и развязок, которые не имеют иного назначения, кроме военного. Таким образом Беларусь готовится к потенциальному расширению войны, сказал глава государства.

Зеленский сообщил, что белорусы активизировались на пяти направлениях, которые могут стать направлениями нового вторжения. Речь идет о направлениях "Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов", которые фигурируют в российских документах с планами войны. На этих участках строятся дороги, мосты, развязки, пополняются запасы топливно-смазочных материалов и склады боеприпасов.

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"[Происходит] реализация под явным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к возможному расширению агрессии против Украины", — написал Зеленский.

В посте президента — три изображения, иллюстрирующие активность вдоль белорусско-украинской границы. На первом изображении — спутниковые снимки шести мостов, которые строит Беларусь. Каждое новое сооружение находится на трассе, ведущей в Украину. Расстояние от мостов до границы — 15-53 км. Кроме того, появляются дорожные развязки, которые также могут облегчить движение военной техники в сторону Украины. На другом снимке — модернизация военной инфраструктуры под нужды ВС РФ. Речь идет о 1405-й артиллерийской базе боеприпасов (Великая Горовка) и 2766-й базе ГСМ (Красный Берег): оба объекта расположены на трассе М-5, которая проходит на юго-восток и упирается в Гомель, а дальше, через 20 км, — трасса на Чернигов.

Нападение со стороны Беларуси — данные о мостах и развязках у границы с Украиной Фото: Володимир Зеленський

Нападение со стороны Беларуси — ключевые этапы подготовки ВС РФ Фото: Володимир Зеленський

Президент также опубликовал высококачественные спутниковые снимки двух военных объектов Беларуси, которые были переоборудованы по заказу ВС РФ. Видно, что на базе №2766 ПММ — восемь крупных резервуаров и около 10 меньших. На базе №1405 — 10 зданий, отдельно обведенных желтым, около 50 — красным, а ещё два сооружения в форме капли стоят в стороне, но также обведены красным.

Нападение со стороны Беларуси — ситуация на базе № 2766 ПММ и на базе № 1405 снарядов Фото: Володимир Зеленський

Зеленский напомнил, что обращался к Беларуси по поводу недопустимости участия в войне РФ и теперь ожидает реальных шагов.

"Развитие приграничной инфраструктуры, связанной с агрессией со стороны Беларуси, должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", — подытожил он.

Отметим, что российское СМИ "Настоящее время" весной 2025 года опубликовало расследование о военной базе в районе Осиповичей, на которой дислоцируются 51-я гвардейская артиллерийская, 336-я реактивная артиллерийская и 465-я ракетная бригады, а также о 1405-я артиллерийская база боеприпасов. Среди прочего, расследователи заметили дозиметр для измерения уровня радиации и пояснили, что это может свидетельствовать о хранении ядерных веществ.

Нападение со стороны Беларуси — подробности

Отметим, что с мая 2026 года президент Зеленский говорил о возможности нового наступления с территории Беларуси. При этом аналитики не обнаруживали скопления российских или белорусских войск, однако имелись данные о строительстве дорог и инфраструктуры для поддержки наступающей армии.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз комментировал заявления Зеленского о возможном нападении. Чиновник повторял, что не будет нападать, но ответит на "провокацию". При этом он уверял, что на помощь белорусам придет российская армия. В то же время 25 мая белорусский диктатор сообщил, что на днях встретился с представителями Зеленского и ответил им, что не вступит в войну и хочет мира.

Напоминаем, что 19 июня Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум: он пояснил, что Минск должен отключить четыре ретранслятора. 24 июня стало известно, продолжает ли работать аппаратура ВС РФ, которая помогает дронам-камикадзе "Шахед" атаковать области на севере Украины.