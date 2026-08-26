Біля військового полігону: Білорусь будує залізницю неподалік кордону з Україною, — ЗМІ
У Білорусі на кордоні з Україною триває будівництво залізничної інфраструктури, що здатна приймати військові поїзди.
Замовником будівництва поблизу села Якимівка в Гомельській області є "Інститут військових проєктів", а об’єкт має назву "Будівництво полігону в Гомельській області", повідомляє білоруський офіс "Радіо Свобода" з посиланням на проектну документацію, отриману Білоруським залізничним товариством.
Проєкт передбачає окрему під’їзну дорогу, розраховану на 60 вагонів, та вантажний майданчик з рампою для розвантаження колісної та гусеничної техніки.
Як відомо, з кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде дислокована 37-а окрема повітряно-десантна бригада Сил спеціального призначення Білорусі.
Бригада була створена "для зміцнення південної ділянки", щоб, за словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, захистити країну "від загроз з боку України".
Східна частина нового об’єкта позначена на державних кадастрових картах Білорусі як "військовий табір", а західна — як "навчально-тактичне поле".
Тим часом Білорусь продовжує формування четвертої за рахунком десантно-штурмової бригади — великого військового з’єднання. Наступного року підрозділ буде дислоковано поблизу Гомеля — менш ніж за 40 км від кордону з Україною.
У свою чергу українські прикордонники готуються до нападу з території Білорусі: на кордоні створюють "кілл-зону" для стримування противника на північному напрямку. Вони споруджують протитанкові рови, загородження з колючого дроту та бетонні "зуби дракона".
Ще в травні президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія готує новий наступ. Згідно з даними розвідки, росіяни можуть атакувати з території Білорусі, і під загрозою перебувають усі північні області, зокрема Чернігівська, а також Волинська, Рівненська, Житомирська та Київська.
Нагадаємо, Лукашенко запропонував відправляти на кордон з Україною тих, хто не хоче працювати в полі.
Також повідомлялося, що Лукашенко привітав Україну з Днем незалежності.